به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی علاقهمندان، توسعه مهارتهای تخصصی در حوزه صنایعدستی و ایجاد زمینه اشتغال پایدار، از دو هفته گذشته در شهرستان آبدانان آغاز شده و تا پایان تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در این دوره، شرکتکنندگان بهصورت عملی و تخصصی با مبانی شناسایی، برش، تراش و پرداخت سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی آشنا میشوند و آموزشهای لازم توسط مدرس مجرب ارائه میشود.
او با تأکید بر حمایت از آموزشهای مهارتی در حوزه صنایعدستی تصریح کرد: در پایان این دوره، برای فراگیرانی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند، مدرک معتبر آموزشی صنایعدستی صادر خواهد شد که میتواند زمینهساز فعالیت حرفهای و ورود آنان به بازار کار باشد.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با برگزاری چنین دورههایی، توسعه آموزشهای تخصصی و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی را در راستای رونق اشتغال و حفظ و احیای هنرهای سنتی استان دنبال میکند.
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