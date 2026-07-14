همایش گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی در روستای دزلی سروآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریاد حدادیان اظهار کرد: همایش گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور فرماندار سروآباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، بخشدار مرکزی، دهیاران و جمعی از فعالان فرهنگی و گردشگری شهرستان در روستای دزلی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سروآباد افزود: در این همایش بر نقش جوامع محلی در حفاظت از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روستاها تاکید و ظرفیت‌های گردشگری بخش مرکزی سروآباد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

او عنوان کرد: روستای دزلی به‌عنوان یکی از روستاهای دارای ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، فرهنگی و گردشگری، می‌تواند با مشارکت مردم محلی به یکی از مقاصد مهم گردشگری منطقه تبدیل شود.

حدادیان با تاکید بر ضرورت توانمندسازی جوامع محلی یادآور شد: آموزش، مشارکت و حمایت از ساکنان روستاها از مهم‌ترین عوامل توسعه گردشگری پایدار است و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان در این مسیر برنامه‌های آموزشی و حمایتی را دنبال خواهد کرد.

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