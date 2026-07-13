به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از رالی تور گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور در سنندج اظهار کرد: این رویداد با حضور ۹۲ دستگاه خودرو و با هدف معرفی ظرفیتها و جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان کردستان برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: شرکتکنندگان در این رالی طی پنج روز از جاذبهها و مسیرهای گردشگری شهرهای سنندج، مریوان، بانه و سقز بازدید میکنند و از نزدیک با توانمندیها و ظرفیتهای گردشگری این مناطق آشنا میشوند.
او برگزاری چنین رویدادهایی را گامی مهم در معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده استان، توسعه گردشگری داخلی و رونق اقتصاد گردشگری دانست و عنوان کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ، آدابورسوم، صنایعدستی و جاذبههای طبیعی و تاریخی کردستان به علاقهمندان سفر از سراسر کشور است.
طالبنیا یادآور شد: امیدواریم با تداوم برگزاری رویدادهای گردشگری، زمینه افزایش سفر به استان، معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای کردستان و تحقق توسعه پایدار گردشگری، بیش از پیش فراهم شود.
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