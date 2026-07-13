به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید مشاور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش از اردوگاه فرهنگی وحدت ناحیه ۲ سنندج اظهار کرد: کردستان به دلیل تنوع جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی، یکی از استان‌های مستعد کشور برای میزبانی اردوهای فرهنگی، آموزشی و گردشگری دانش‌آموزی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برگزاری این اردوها فرصت مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با هویت تاریخی، فرهنگ بومی، میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم و در عین حال به رونق گردشگری داخلی و توسعه اقتصادی مناطق مختلف کمک می‌کند.

او عنوان کرد: اردوگاه فرهنگی وحدت ناحیه ۲ سنندج از ظرفیت مطلوبی برای میزبانی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و گردشگری برخوردار است و با تقویت زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به یکی از مراکز مهم برگزاری اردوهای دانش‌آموزی در غرب کشور تبدیل شود.

طالب‌نیا با تاکید بر آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برای همکاری با آموزش و پرورش، یادآور شد: طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، بازدید از اماکن تاریخی، موزه‌ها، جاذبه‌های طبیعی و کارگاه‌های صنایع‌دستی، علاوه بر ایجاد تجربه‌ای ارزشمند برای دانش‌آموزان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کردستان خواهد داشت.

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