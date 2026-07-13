به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه فرج‌الهی اظهار کرد: کارگاه آموزشی لجستیک هوشمند و تجارت الکترونیک پست کردستان، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از هنرمندان حوزه صنایع‌دستی در سالن آموزش اداره‌کل پست استان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی کردستان افزود: این دوره آموزشی با همکاری اداره‌کل پست استان و با هدف ارتقای دانش فعالان این حوزه در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدمات پستی در توزیع و ارسال محصولات صنایع‌دستی برگزار شد.

او با تاکید بر ضرورت توسعه بازارهای فروش صنایع‌دستی، عنوان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تجارت الکترونیک و خدمات نوین پستی، زمینه دسترسی صنعتگران به بازارهای گسترده‌تر داخلی و خارجی را فراهم کرده و نقش مهمی در افزایش فروش و رونق اقتصاد هنرهای سنتی استان دارد.

فرج‌الهی یادآور شد: امیدواریم با استمرار برگزاری چنین دوره‌های آموزشی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه توانمندسازی هرچه بیشتر صنعتگران و توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی کردستان فراهم شود.

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