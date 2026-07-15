به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نخستین نشست خود به بررسی اهداف و رویکردهای این دوره از جشنواره پرداختند.

بر اساس این خبر، شورای سیاست‌گذاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را (به ترتیب حروف الفبا) امیر اکبرزاده، حجت‌الله ایوبی، علی دارابی، سیدمحمود رضوی، محمدمهدی عسگرپور، الهه عطایی و مرضیه وحید دستجردی تشکیل می‌دهند که با احکام جداگانه‌ای از سوی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره منصوب شده‌اند.

بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره نیز مسئولیت دبیری این شورا را برعهده دارد.

همچنین رائد فریدزاده در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری، احکام جداگانه اعضای شورا را به آن‌ها اعطا کرد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

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