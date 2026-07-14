به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، از چهارشنبه ۲۴ تیرماه روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود.

در آستانه اکران عمومی فیلم سینمایی «لباس شخصی»، پوستر این اثر با طراحی محمد تقی‌پور منتشر شد.

مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «لباس شخصی» که به یکی از پرونده‌های امنیتی پس از انقلاب می‌پردازد، آمده است: «به لباس‌شخصی‌ها بیشتر شک کن...»

«لباس شخصی» نخستین فیلم بلند سینمایی امیرعباس ربیعی است که پس از چند سال توقیف، از ۲۴ تیرماه اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.

این فیلم محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و پخش آن را دفتر پخش بهمن سبز بر عهده دارد.

سایر عوامل فیلم سینمایی «لباس شخصی» عبارت‌اند از:

مشاور کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، تدوین: مهدی سعدی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، طراح جلوه‌های ویژه بصری: جواد مطوری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، طراح چهره‌پردازی: محسن دارسنج، صداگذاری و میکس: مهرشاد ملکوتی و جواد غلامرضایی، مدیر صدابرداری: امیر عاشق‌حسینی، مدیر تولید: منصور غضنفری، دستیار تولید: افشین رئوفی، مدیر تدارکات: بهرام دانایی‌زادگان، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، عکاس: معین باقری و مدیر روابط عمومی: الهام عرشی‌زاده.

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