به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، هفتمین نشست تخصصی تنظیمگران اجتماعی ساترا با حضور عباس سیاحطاهری معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی، سید مرتضی عمادی مدیرکل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی و جمعی از اعضای کانون مجریان رسانههای دیداری از جمله نیما کرمی، وحید رونقی، شاهین جمشیدی، ایمان قیاسی، محیا اسناوندی و وستا جعفرنیا در ساترا برگزار شد.
در ابتدای این نشست، بر چهار محور اصلی مبارزه با محتوای آسیبزا که از اولویتهای حوزه تنظیمگری اجتماعی محسوب میشود، تأکید شد که شامل مواردی نظیر مبارزه با الکل و دخانیات، صیانت از حقوق کودک و مقابله با محتوای ضدخانواده و خشونت است.
در ادامه، مأموریتها و اهداف توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی تبیین شد که بر رویکرد همراهی و همکاری با صنوف، تشکلهای مردمی و سمنها استوار است و از رویکردهای صرفا نظارتی و دستوری فاصله میگیرد. همچنین با استناد به تجارب موفق نشستهای پیشین، بر ضرورت ایجاد بستری برای گفتوگوی مستقیم با فعالان حوزه رسانه و بهرهگیری از نظرات تخصصی آنان جهت بهبود فرایندهای تنظیمگری تأکید شد تا فعالان بتوانند دغدغهها، انتقادات و پیشنهادات خود را بدون ملاحظه مطرح کنند.
در محورهای مطرحشده از سوی کانون مجریان، به این موضوع اشاره شد که پلتفرمهای نمایش خانگی در سالهای اخیر به دریچهای برای خروج محتوای افراطی تبدیل شدهاند که پیشتر محدود بود. از این رو، اتخاذ نگاهی ساختاری به جای رویکردهای سلبی، ضروری به نظر میرسد. همچنین پیشنهاد شد که کانون مجریان امکان دریافت مجوز تولید محتوای مستقل را داشته باشد تا اعضا بتوانند با تکیه بر تخصص خود، تولیداتی متناسب با فرهنگ و ارزشهای خانواده ایرانی ارائه دهند.
علاوه بر این، درخصوص وجود صحنههای نامناسب در برخی سریالهای پلتفرمها، راهکار اقدام خودجوش صنفی بهجای ابلاغهای دستوری و ضرورت حمایت مالی برای مقابله با جریانهای مافیایی در تولید محتوا مطرح شد. در ادامه پیشنهاد شد که ساترا رویکرد تشویقی و توصیهای را در پیش بگیرد. در این راستا، ارائه راهکارهایی مانند ردهبندی سنی مناسب، آموزش خانواده برای کمک به انتخاب آگاهانه مخاطب و تعامل جدیتر با قوه قضائیه جهت اجرای قوانین بازدارنده و مقابله با محتوای آسیبزا از جمله موارد پیشنهادی بود.
همچنین با توجه به تغییر ذائقه مخاطبان به دلیل دسترسی گسترده به محتوای خارجی باکیفیت و افزایش توقعات از تولیدات داخلی، بر لزوم حرکت به سمت فضایی آزادتر در چهارچوب ارزشهای خانواده تأکید شد.
در پایان این نشست، مقرر شد کانون مجریان رسانههای دیداری ایران بهعنوان بازوی مشورتی و دیدهبان ساترا در حوزه تولیدات پلتفرمها فعالیت کند و لزوم برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی با محوریت تولید محتوای اصیل، آموزش خانواده و تدوین راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت محتوای پلتفرمها مطرح شد.
انتهای پیام/
نظر شما