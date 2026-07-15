به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا میرزایی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه جاری در بازدید از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان بروجن یکی از مناطق مهم استان و در مسیر ارتباطی استان‌های فلات مرکزی ایران به بنادر جنوب‌غرب و جنوب کشور است.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تردد بالای خودروها از جاده‌های شهرستان بروجن در طول شبانه‌روز افزود: تقویت زیرساخت‌ها به‌منظور افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در این شهرستان با هدف افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

او تصریح کرد: تالاب‌های شهرستان بروجن از جمله تالاب بین‌المللی گندمان و تالاب بین‌المللی چغاخورظرفیت‌های ناشناخته‌ای دارد که می‌تواند در رونق گردشگری اثرگذار باشد.

میرزایی یادآور شد: استفاده از توان بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران برای تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد رونق در حوزه گردشگری شهرستان بروجن مورد توجه باشد.

تقویت زیرساخت‌هاری گردشگری شهرستان بروجن در دستور کار است

حیدر صادقی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تقویت زیرساخت‌هاری گردشگری شهرستان بروجن در دستور کار قرار دارد.

او تأکید کرد: استفاده از توان بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران برای تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد رونق در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری از جمله شهرستان بروجن جزو برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.

صادقی افزود: تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های گردشگری نیمه‌تمام در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری و شهرستان بروجن با سرعت عملیاتی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌همراه ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است.

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