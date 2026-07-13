بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۲۲ تیرماه جاری گفت: برگزاری رویدادها و جشنوارههای مختلف گردشگری در بام ایران به بهبود فضای کسبوکار چهارمحال و بختیاری کمک میکند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: برنامهریزی گردشگری برای استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری بهعلت سودمندیهای اقتصادی، افزایش درآمدهای عمومی و اشتغالزایی اهمیت بسزایی دارد.
او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری بهعلت موقعیت طبیعی و جغرافیایی خاص از مهمترین مقصدهای گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی بهشمار میرود.
قاسمی یادآور شد: باید با حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استانهای مختلف کشور، در راستای شناسایی و تقویت ظرفیتهای چهارمحال و بختیاری در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهرهگیری شود.
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