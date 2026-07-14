چهارمحال و بختیاری ظرفیت برندسازی در حوزه گردشگری را دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز سهشنبه ۲۳ تیرماه جاری گفت: از ظرفیتهای گردشگری طبیعی، تاریخی، هنری و اجتماعی این استان میتوان در حوزه برندسازی بهرهگیری کرد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: بههمین منظور دعوت از اینفلوئنسرها بهمنظور معرفی و تبلیغ جاذبههای گردشگری این استان در سطح بینالمللی به رونق حوزه گردشگری در بام ایران کمک میکند.
قاسمی تصریح کرد: تقویت بازاریابی، تبلیغات و برندسازی بخشهای مختلف گردشگری چهارمحال و بختیاری با همکاری کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد.
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