۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵

گردشگری نقش مستقیم در توسعه شهرهای چهارمحال و بختیاری دارد

گردشگری نقش مستقیم در توسعه شهرهای چهارمحال و بختیاری دارد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: گردشگری نقش بسیار مهم و مستقیمی در توسعه شهرهای استان دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه جاری گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری باعث پایداری وضعیت مطلوب شهرها در حوزه‌های مختلف می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: توجه به دغدغه‌های شهروندان در توسعه بخش‌های مختلف گردشگری شهری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قاسمی تصریح کرد: شهرهای چهارمحال و بختیاری از نظر فعالیت‌های گردشگری به‌علت‌های مختلفی مانند مقصد، مسیر عبور و مراکز ارائه خدمات برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

او یادآور شد: موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری در وجود زیرساخت‌های مناسب شهری و مدیریت مطلوب است.

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کد خبر 1405042301585
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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