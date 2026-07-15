۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰

خانه موزه خاندان موذن‌زاده اردبیلی تا ماه محرم سال آینده آماده بهره‌برداری می‌شود

خانه موزه خاندان موذن‌زاده اردبیلی تا ماه محرم سال آینده آماده بهره‌برداری می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از آغاز عملیات اجرایی بازسازی خانه تاریخی موذن‌زاده با هدف تبدیل به خانه موزه خاندان موذن‌زاده خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از روند بازسازی خانه تاریخی موذن‌زاده اردبیلی، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این پروژه تا ماه محرم سال آینده اتمام می‌شود و تحت عنوان خانه موزه خاندان موذن‌زاده اردبیلی به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در حال حاضر مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای شروع عملیات اجرایی این پروژه اختصاص پیدا کرده و پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات مورد نیاز انجام می‌شود.

او تاکید کرد: این خانه تاریخی که محل زندگی خاندان موذن زاده اردبیلی به ویژه مرحوم رحیم و سلیم موذن زاده از مفاخر هنری و مذهبی کشور بوده به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی مربوط است و در سال ۱۳۹۸ با شماره ۳۲۵۴۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جباری ادامه داد: هدف از بازسازی این خانه حفظ بنا به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی و محل زندگی خاندان پرافتخار اردبیلی و همچنین تبدیل این بنا به خانه موزه خاندان موذن‌زاده است که آثار مربوط به این خاندان در این محل به نمایش گذاشته خواهد شد.

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کد خبر 1405042401734
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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