به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سومین مرحله رزمایش حفظ کاربری اراضی کشاورزی (حکاک) با حضور سرهنگ حسن برزگر، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی قاینات، کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی، دادستان شهرستان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات در حاشیه این رزمایش گفت: هدف نخست اجرای این طرح، شناسایی و برخورد پیشگیرانه با متخلفان و زمین‌خواران است؛ چراکه هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه‌های ملی وارد می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات افزود: فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی عمومی و توزیع بروشورهای آموزشی از دیگر محورهای این رزمایش بود و در بخش اجرایی نیز اقدامات قانونی در چارچوب تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و انتظامی انجام شد.

او با تأکید بر نقش اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: خروج هر هکتار زمین حاصلخیز از چرخه تولید، علاوه بر کاهش تولید محصولات اساسی، وابستگی کشور به واردات را افزایش داده و معیشت کشاورزان را با تهدید مواجه می‌کند.

در این رزمایش، بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی و اجرای قاطع قوانین مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی تأکید شد.

در حاشیه این سفر یک‌روزه، سرهنگ برزگر از تعدادی از آثار تاریخی شهرستان قاینات بازدید کرد و در نشستی با کارکنان یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، مسائل، ظرفیت‌ها و راهکارهای ارتقای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه را مورد بررسی قرار داد.

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