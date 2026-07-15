به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست بررسی راهکارهای توسعه گردشگری با حضور مدیرعامل آبگرم معدنی فردوس و مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فردوس، با هدف شناسایی ظرفیتها و تدوین برنامههای عملیاتی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
کاظم شبنمزاده در این نشست، گردشگری را یکی از مهمترین محورهای توسعه پایدار شهرستان دانست و گفت: تحقق توسعه گردشگری نیازمند برنامهریزی منسجم، حمایت هدفمند از سرمایهگذاران بخش خصوصی و اجرای رویدادهای متنوع برای معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی منطقه است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فردوس افزود: استفاده از ظرفیتهای بومی و مشارکت فعال بخش خصوصی، زمینهساز رونق صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان خواهد بود.
در ادامه این نشست، تدوین تقویم گردشگری شهرستان فردوس بهعنوان یکی از برنامههای راهبردی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از پایان ماههای محرم و صفر، مجموعهای از جشنوارههای گردشگری، رویدادهای فرهنگی در سطح شهر و روستاهای دارای ظرفیت گردشگری و همچنین کارگاههای آموزشی تخصصی برای توانمندسازی فعالان این حوزه برگزار شود.
علی نبیلیمقدم مدیرعامل آبگرم معدنی فردوس و مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری نیز با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: گردشگری یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی فردوس است و با تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، تقویت زیرساختها و پیوند ظرفیتهای تاریخی و طبیعی شهرستان با نیازهای گردشگران، میتوان جایگاه فردوس را بهعنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری منطقه بیش از پیش ارتقا داد.
مدیرعامل آبگرم معدنی فردوس و مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری افزود: استمرار برگزاری رویدادهای گردشگری، معرفی هدفمند جاذبهها و مشارکت همه دستگاهها و فعالان این حوزه، نقش مؤثری در جذب گردشگران و رونق اقتصاد محلی خواهد داشت.
در پایان این نشست، بر اجرای سریع مصوبات، تدوین تقویم سالانه رویدادهای گردشگری و فراهمسازی بسترهای لازم برای میزبانی مطلوب از گردشگران در ماههای پیشرو تأکید شد.
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