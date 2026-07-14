خراسان جنوبی بر سکوی سوم جذب تسهیلات گردشگری کشور ایستاد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش شبانه‌روزی همکاران در سطح استان، طی مدت زمان محدود سه ماهه، خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه سوم کشوری در جذب تسهیلات جزء (۷-۲) بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه شد؛ موفقیتی که با توجه به شرایط خاص، دستاوردی قابل ستایش است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با قدردانی از پیگیری‌های حوزه اقتصادی استانداری و همکاری بانک‌های عامل افزود: این عملکرد موفق، نگاه وزارتخانه را به استان تغییر داده و منجر به افزایش سهم خراسان جنوبی از منابع سال ۱۴۰۵ شده است؛ موضوعی که نقشی حیاتی در احداث پروژه‌های جدید و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی ایفا خواهد کرد.

رشد ۳.۵ برابری پرداخت تسهیلات

او ادامه داد: روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با سود ۴ درصد، رشد چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که مجموع تسهیلات پرداختی از ۶۷۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۳۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در این میان، ۵۶ درصد از منابع به حوزه صنایع‌دستی و ۴۴ درصد نیز به طرح‌های گردشگری اختصاص یافته و شامل تأسیسات گردشگری، راهنمایان و صنعتگران شده است.

خیز بلند برای جذب ۱ همت اعتبار در سال جاری

عرب با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های گردشگری که سال‌ها متوقف بودند، با تزریق این منابع دوباره وارد فاز اجرایی شده‌اند، تصریح کرد: ما هنوز در زمینه زیرساخت‌های اقامتی و تکمیل زنجیره‌های عرضه صنایع‌دستی با کمبودهایی مواجه هستیم؛ از این رو، جذب ۱ هزار میلیارد تومان (۱ همت) تسهیلات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: تمام فعالان حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی که دارای مجوزهای قانونی هستند و شرایط لازم را دارند، می‌توانند برای بهره‌مندی از این منابع اقدام کنند تا با توسعه کسب‌وکارهای این حوزه، شاهد ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توان سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی باشیم.

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