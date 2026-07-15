به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی با اشاره به اختصاص اعتبارات استانی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: در مجموع ۱۰۹ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود چهار درصد به استان البرز اختصاص یافته که در قالب یک برنامه حمایتی، در اختیار سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران، تولیدکنندگان و فعالان واجد شرایط این دو حوزه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با بیان اینکه این تسهیلات می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توان مالی فعالان این بخش و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای ایفا کند، افزود: حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع‌دستی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی و اداره‌کل استان است و تلاش شده با فراهم کردن منابع مالی ارزان‌قیمت، بخشی از نیازهای سرمایه‌ای فعالان این حوزه تأمین شود.

او با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجرایی این طرح طی روزهای گذشته، گفت: پیش از آغاز فرآیند معرفی متقاضیان، نشست تخصصی با معاونت گردشگری و صنایع دستی با حضور روسای ادارات شهرستان برگزار شد که در آن نحوه توزیع اعتبارات میان شهرستان‌های استان بر اساس ظرفیت‌ها، تعداد واحدهای فعال، میزان سرمایه‌گذاری و نیازهای هر منطقه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سهم هر شهرستان تعیین شد.

زینالی ادامه داد: پس از مشخص شدن سهم شهرستان‌ها، جلسات هماهنگی جداگانه‌ای با رؤسا و کارشناسان ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌ها برگزار شد تا تمامی مراحل اجرایی طرح به‌صورت دقیق تشریح شود و وحدت رویه در اجرای آن شکل بگیرد.

این مسئول تصریح کرد: در این نشست‌ها روند ثبت درخواست‌ها، بررسی مدارک، نحوه احراز شرایط متقاضیان، ثبت اطلاعات در سامانه، فرآیند معرفی به بانک‌های عامل و همچنین شیوه نظارت بر اجرای طرح به‌صورت کامل برای مسئولان شهرستانی تبیین شد تا اجرای طرح بدون ابهام و با سرعت مناسب انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش از آغاز اجرای طرح، ایجاد هماهنگی کامل میان اداره‌کل، ادارات شهرستانی و بانک‌های عامل بوده است تا پس از معرفی متقاضیان، فرآیند بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات با کمترین زمان ممکن انجام شود.

او افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده، تمامی معرفی‌ها از طریق سامانه «تک» انجام خواهد شد و شهرستان‌ها موظف هستند پس از بررسی دقیق درخواست‌ها و احراز شرایط متقاضیان، افراد واجد شرایط را بر اساس سهمیه اختصاص یافته و بانک عامل تعیین‌شده برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز درباره ویژگی‌های این تسهیلات نیز اظهار کرد: نرخ سود چهار درصدی این اعتبارات در مقایسه با تسهیلات متعارف بانکی، فرصت مناسبی برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه توسعه واحدهای موجود، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد اشتغال، افزایش تولید صنایع‌دستی، ارتقای خدمات گردشگری و رونق سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را فراهم کند.

زینالی با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی افزود: البرز با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و همچنین حضور هنرمندان و صنعتگران فعال، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری و تولید صنایع‌دستی دارد و حمایت‌های مالی از این دست می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته باشد.

این مسئول تأکید کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز تلاش کرده است با برنامه‌ریزی دقیق، تعیین سهم شهرستان‌ها، هماهنگی با بانک‌های عامل، آموزش مدیران شهرستانی و تدوین فرآیندهای اجرایی، زمینه آغاز منظم و سریع پرداخت این تسهیلات را فراهم کند تا متقاضیان واجد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این ظرفیت حمایتی بهره‌مند شوند.

او گفت: امیدواریم که اجرای این طرح، علاوه بر حمایت از فعالان اقتصادی این دو حوزه، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، رونق کسب‌وکارهای گردشگری، تقویت تولیدات صنایع‌دستی و توسعه پایدار گردشگری در استان البرز را فراهم کند.

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