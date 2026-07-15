به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه جاری در نشست با رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری آمادگی حمایت از گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان در حوزه‌های مختلف گردشگری پیشنهاد می‌شود دانشگاه شهرکرد رشته‌های تحصیلات تکمیلی حوزه گردشگری را در دستور کار قرار دهد.

صادقی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری برگزاری رویداد لباس‌های محلی ایران و رویداد ملی طبیعت‌گردی کشور را در دستور کار قرار داده است.

او یادآور شد: تقویم رویدادهای چهارمحال و بختیاری آماده شده است و پس از سامان‌دهی آن نسبت به برگزاری جشنواره‌های مختلف با هدف اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی و برندسازی در حوزه گردشگری اقدام می‌شود.

صادقی اضافه کرد: موضوعات مشترک بین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد شناسایی و در راستای عملیاتی شدن آن‌ها اقدام می‌شود.

دانشگاه شهرکرد ۲۱۰ رسانه تحصیلی دارد

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: دانشجویان این دانشگاه در ۲۱۰ رشته و گرایش در هشت دانشکده مشغول تحصیل هستند.

سعید کریمی تاکید کرد: دانشگاه شهرکرد با برخورداری از ۴۰۰ نفر اعضای هیات علمی جایگاه ویژه‌ای بین دانشگاه‌های کشور دارد.

او افزود: دانشجویان رشته‌های باستان‌شناسی، گردشگری، صنایع‌دستی و فرش دستباف دانشگاه شهرکرد بایستی از کارگاه‌ها و برنامه‌های عملی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری بهره‌مند شوند.

کریمی تصریح کرد: دانشگاه شهرکرد آمادگی همکاری همه‌جانبه با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های مرتبط را دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه دانشگاه شهرکرد در حوزه باستان‌شناسی یادآور شد: این دانشگاه برای برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، رویدادها، ثبت میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس و سایر حوزه‌های مرتبط آمادگی همکار دارد.

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