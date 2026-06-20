فراخوان پنجمین جشنواره جایزه ملی «وجدان محیط زیست» منتشر شد

به گزارش میراث آریا، ایده شکل‌گیری این جشنواره که از سال ۱۳۹۸ توسط سید قوام‌الدین بزرگیان، مدیرعامل انجمن توسعه کسب‌وکارهای محیط زیست شایان مطرح شد، اکنون پس از گذشت چندین سال و برگزاری چهار دوره موفق، به یکی از رویدادهای مرجع در حوزه حکمرانی محیط زیست تبدیل شده است. برخلاف سایر جشنواره‌های صنعتی که معمولا بر واحدهای تولیدی متمرکز هستند، این جشنواره انسان و وجدان بیدار او را محور اصلی ارزیابی قرار می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های بارز جشنواره «وجدان محیط زیست» که آن را از رویدادها متمایز می‌کند، رویکرد غیردولتی و مردم‌محور آن است. در این جشنواره، داوری‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی داوطلبانه و بدون اتکا به بودجه یا اجبار دولتی صورت می‌گیرد. هدف از این اقدام، اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر مسئولیت همگانی در حفظ محیط زیست است.

از نگاه دبیرخانه جشنواره، اقداماتی که به صورت خودجوش و بدون چشم‌داشت مادی انجام می‌شوند، نشان‌دهنده یک وجدان بیدار و اخلاق‌مدار است که شایسته تقدیر در سطوح ملی است. اهدای این نشان به مدیران و فعالان اقتصادی نه تنها یک حرکت نمادین، بلکه ابزاری برای اعتمادسازی نزد مشتریان و ارتقای برندینگ زیست‌محیطی در بازارهای داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

در پنجمین دوره این جشنواره که فراخوان آن از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شده است، تمرکز ویژه‌ای بر پیشگیری، حفظ و احیای حقوق عامه در حوزه معادن، صنایع و خدمات سبز قرار دارد. پوستر این دوره با حضور مقامات ارشد قوه قضاییه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد که نشان‌دهنده همگرایی نهادهای حاکمیتی با این پویش مردمی است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، متقاضیان تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا مستندات عملکرد زیست‌محیطی خود را از طریق سامانه vejdanmohit.ir ثبت نمایند. مراسم اختتامیه این دوره نیز با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاییز ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که در آن از قضاتِ صادرکننده «آرای سبز» نیز تقدیر به عمل می‌آید.

این رویداد به عنوان نخستین جشنواره در نوع خود در جهان و ایران، مسیری تازه را برای تکمیل چرخه اعتماد میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و طبیعت ترسیم کرده است. دارندگان نشان وجدان محیط زیست، به عنوان پرچمداران اخلاق در تجارت و صنعت، نه تنها در بازارهای رقابتی گامی پیش‌تر از رقبا هستند، بلکه الگویی برای نسل‌های آینده در پاسداری از این میراث ارزشمند خدادادی به شمار می‌روند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۲۱۴۴۹۶۷۱۸۸ تماس بگیرند.

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