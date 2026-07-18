بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نشست بررسی روند اجرایی پروژههای سرمایهگذاری حوزه گردشگری مهاباد بهویژه احداث هتل ۵ ستاره مهاباد، به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی و با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه، محمدصادق امیرعشایری، فرماندار مهاباد، و جمعی از سرمایهگذاران این حوزه روز جمعه ۲۶ تیرماه در محل استانداری برگزار شد.
در این جلسه، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای کلان گردشگری در مهاباد از جمله هتل ۵ ستاره و سایر طرحهای مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت.
استاندار آذربایجان غربی در این نشست، هتلهای ۵ ستاره و مراکز اقامتی شاخص را نمادی از توسعهیافتگی مناطق دانست و اظهار کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری از جمله ساخت هتل ۵ ستاره، بهویژه در شهری مانند مهاباد که از پتانسیلهای بینظیری نظیر غار سهولان، بازارچههای مرزی، طبیعت بکر و سد مهاباد برخوردار است، اولویت جدی مدیریت استان است.
رضا رحمانی با بیان اینکه مهاباد میتواند مقصد هزاران گردشگر داخلی و خارجی باشد، افزود: تسریع در تکمیل پروژههای در دست احداث، از جمله هتل ۵ ستاره مهاباد نقش موثری در جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.
او همچنین به پیشرفت پروژههای بزرگ گردشگری سلامت در ارومیه اشاره کرد و آن را الگویی برای سایر شهرهای استان دانست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای سرمایهگذاری استان، اظهار کرد: صدور مجوز برای احداث چندین هتل ۵ ستاره در ارومیه در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است و در این راستا اولین هتل ۵ ستاره جنوب استان نیز در مهاباد در حال ساخت است.
مرتضی صفری همچنین با اشاره به پروژههای شاخص مهاباد از جمله همین هتل ۵ ستاره بر حمایت کامل ادارهکل میراثفرهنگی از سرمایهگذاران برای رفع موانع موجود تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، سهرابی، سرمایهگذار پروژه هتل ۵ ستاره مهاباد، ضمن تشکر از استاندار آذربایجان غربی، برای توجه ویژه به سرمایهگذاران و تکریم آنان و حتی برگزار جلسه در روز جمعه(روز تعطیل) در این خصوص و نیز تشکر از همکاری دستگاههای اجرایی بهویژه ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی برای تسریع در روند اجرای پروژه، گزارشی از روند پیشرفت کار داد و گفت: عملیات خاکبرداری این پروژه در دو ماه آینده به پایان رسیده و تلاش داریم این پروژه تا ظرف مدت سه سال به مرحله بهرهبرداری برسد.
در پایان این نشست، استاندار آذربایجان غربی بر تداوم نظارت بر روند اجرایی پروژهها و لزوم همکاری دستگاههای اجرایی برای تسهیل در صدور مجوزها و اجرای طرحهای گردشگری تاکید کرد.
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