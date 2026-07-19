به گزارش خبرنگار میراث آریا، دامنه ‎های سرسبز و سحرانگیزِ قله‌های دنا، همواره مهدِ شگفتی‌های طبیعی بوده است و در این میان، شهرستان سی‌سخت به عنوان مرکزِ ثقلِ گردشگریِ استان کهگیلویه و بویراحمد، جاذبه‌های منحصربه‌فردی را در دلِ خود جای داده است. یکی از این شاهکارهای طبیعی که کمتر در کانونِ توجهِ رسانه‌ای قرار گرفته، «آبشار نمک» است که در فاصله‌ای بسیار نزدیک از شهر، چشم‌اندازی خیره‌کننده را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های محلی: این آبشار در موقعیت جغرافیایی پنج کیلومتری شهر سی‌سخت و در انتهای منطقه‌ی زیبای «کوه گل» واقع شده است. موقعیتِ بکرِ این آبشار در میانِ تنگه‌ای به همین نام، فضایی دنج و دل‌انگیز را برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و کوهنوردی فراهم کرده است که می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگریِ اکوتوریسم در جنوب کشور تبدیل شود.

کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند: جریانِ آبی که از دلِ این آبشار سرازیر می‌شود، پس از طیِ مسیرِ صخره‌ای، به رودخانه خروشانِ کوه گل می‌پیوندد. صدای برخوردِ آب با سنگ‌های تنگه، گویی موسیقیِ زنده و دل‌انگیزی است که طبیعتِ بکرِ دنا برای رهگذران نواخته است و هر گردشگری را به سکوتی عمیق و تماشای این شکوهِ الهی دعوت می‌کند.

از منظرِ توسعه‌ی اقتصادی و زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهیِ مسیرهای دسترسی به این آبشار می‌تواند نقشِ بسزایی در جذبِ گردشگرانِ داخلی و خارجی به این منطقه ایفا کند. توجه به حفظِ اکوسیستمِ حساسِ دنا در کنارِ بهره‌برداریِ پایدار از این ظرفیت‌ها، ضرورتی است که نه تنها به پویاییِ اقتصادِ محلی کمک می‌کند، بلکه معرفیِ شایسته‌تری از سیمایِ گردشگریِ استان کهگیلویه و بویراحمد را در سطحِ ملی رقم خواهد زد.

در نهایت، آبشار نمک سی‌سخت تنها یک پدیده‌ی طبیعی ساده نیست: بلکه نمادی از پیوندِ میانِ آب، سنگ و آرامش است که در انتظارِ گردشگرانی است که به دنبالِ تجربه‌ای ناب در آغوشِ طبیعتِ زاگرس هستند. امید است با نگاهِ ویژه مسئولان، این جاذبه بیش از پیش معرفی و زیرساخت‌های رفاهی برای دسترسیِ آسان‌تر به آن فراهم گردد.

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