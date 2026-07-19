فیروز عارفی امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با بیان این مطلب اظهار کرد: هورامان سالانه میزبان گردشگر داخلی و خارجی بسیاری است و ظرفیتهای فراوانی برای توسعه گردشگری فرهنگی، طبیعی، روستایی و بومگردی دارد، اما نبود برخی زیرساختهای ضروری موجب شده این ظرفیت ارزشمند آنگونه که شایسته است به فرصت اقتصادی پایدار برای منطقه تبدیل نشود.
فرماندار سروآباد افزود: توسعه هورامان، تکمیل زیرساختهای آب، برق و راههای ارتباطی بهویژه راههای روستایی باید در اولویت تخصیص منابع و اعتبارات قرار گیرد، زیرا بدون فراهم شدن این زیرساختها، امکان ارائه خدمات مناسب به گردشگران، توسعه سرمایهگذاری و افزایش ماندگاری مسافران وجود نخواهد داشت.
او با اشاره به اینکه گردشگری میتواند به یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی شهرستان تبدیل شود، عنوان کرد: رونق گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در حوزههایی مانند اقامتگاههای بومگردی، مراکز پذیرایی و خدمات گردشگری، موجب افزایش درآمد فعالان صنایعدستی، کشاورزان، تولیدکنندگان محصولات بومی و سایر مشاغل محلی هم خواهد شد.
عارفی با تاکید بر شرایط خاص جغرافیایی سروآباد یادآور شد: کوهستانی بودن منطقه، پراکندگی سکونتگاهها، صعبالعبور بودن برخی مسیرها و هزینه بالای اجرای پروژههای عمرانی ایجاب میکند در توزیع اعتبارات، شاخصهای بومی و ویژگیهای خاص شهرستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا امکان اجرای طرحهای زیرساختی با سرعت بیشتری فراهم شود.
فرماندار سروآباد، تامین اعتبار برای تکمیل پروژههای پمپاژ آب، ایجاد پست برق، بهسازی و توسعه راههای دسترسی، ارتقای زیرساختهای مخابراتی و همچنین ایجاد و تکمیل فضاهای خدماتی و رفاهی مورد نیاز گردشگران را از مهمترین نیازهای منطقه برشمرد و بیان کرد: توسعه این زیرساختها ضمن افزایش رضایتمندی گردشگران، زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی و اجرای طرحهای جدید گردشگری را نیز فراهم میکند.
او با اشاره به ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان افزود: این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه در سطح ملی و بینالمللی ایجاد کرده است و باید از این فرصت برای جذب سرمایهگذاری، توسعه گردشگری پایدار و افزایش سهم مردم منطقه از منافع اقتصادی این صنعت بهره گرفت.
عارفی گفت: امیدواریم با نگاه ویژه دولت و مسئولان استانی به شهرستان سروآباد و منطقه هورامان، اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای زیرساختی تامین شود تا این منطقه بتواند جایگاه شایسته خود را به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور بیش از پیش تثبیت کند.
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