شکوه کاخ گلستان را تا زمان بازگشایی مجازی ببینید

به گزارش خبرنگار میراثآریا، آفرین امامی با بیان اینکه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در پی خسارات واردشده در جریان جنگ رمضان، نیازمند انجام عملیات تخصصی مرمت و بازسازی است، گفت: تا اطلاع ثانوی امکان بازدید حضوری از این مجموعه وجود ندارد تا اقدامات حفاظتی و مرمتی با دقت و بر اساس اصول علمی انجام شود، اما تلاش کردهایم ارتباط مخاطبین با این میراث ارزشمند قطع نشود.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: صفحه رسمی کاخ گلستان در اینستاگرام به نشانی @golestanpalace فرصتی است تا علاقهمند در هر نقطهای از ایران و جهان، ضمن بازدید مجازی از بخشهای مختلف این مجموعه، با روایتهای تاریخی، آثار شاخص، جزئیات معماری، تزیینات کمنظیر و قصههای نهفته در دل این کاخ آشنا شوند.
او با اشاره به جایگاه جهانی این اثر گفت: کاخ گلستان، تنها اثر ثبت شده شهر تهران در فهرست میراث جهانی یونسکو، شاهکاری از معماری دوره قاجار و حاصل پیوند هنر ایرانی با نوآوریهای معماری آن دوران است. آینهکاریهای خیرهکننده، کاشیکاریهای نفیس، گچبریهای هنرمندانه، تالارهای باشکوه، عمارتهای تاریخی و باغ ایرانی، این مجموعه را به گنجینهای بیبدیل از هنر، فرهنگ و هویت ایرانی تبدیل کرده است.
امامی ادامه داد: هر بنای کاخ گلستان روایتگر بخشی از تاریخ ایران است؛ از برگزاری آیینهای رسمی و حکومتی گرفته تا شکلگیری جریانهای هنری و فرهنگی که تأثیر آنها تا امروز در معماری و هنر ایران باقی مانده است. به همین دلیل، بازدید مجازی میتواند فرصتی برای شناخت عمیقتر این میراث ارزشمند تا زمان بازگشایی دوباره مجموعه باشد.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در پایان ابراز امیدواری کرد: پس از پایان عملیات مرمت و آمادهسازی، کاخ گلستان بار دیگر با همان شکوه و اصالت، پذیرای بازدیدکنندگان و دوستداران میراث فرهنگی از سراسر ایران و جهان باشد.
او خاطرنشان کرد: در این راستا نمایشگاههای مجازی «رقص قلم در دیاران» و «از کاخ گلستان تا موزه ملی قزاقستان؛ پیوند پولادین دو میراث» از طریق وبسایت https://en.icro.ir/museume_iran، سامانه برخط ایرانموزه در بخش نمایشگاهها و همچنین تارنمای رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در دسترس است.
علاقهمندان همچنین میتوانند اخبار و مطالب محتوایی مجموعه را از طریق وبسایت golestanpalace.ir دنبال کنند و با مشاهده مطالب ویدیویی در صفحه اینستاگرام @golestanpalace، با این میراث جهانی همراه شوند. علاوه بر این، دسترسی به گالری تصاویر در نشانی https://en.icro.ir/uploads/1/museums_iran/index.htm و استفاده از سامانه ملی ایرانموزه در سایت https://iranmuseum.org/ امکانپذیر است و شنوندگان نیز میتوانند پادکستهای «رادیو گلستان» را از طریق اپلیکیشن شنوتو دنبال کنند.
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