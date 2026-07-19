بازدید تخصصی از ۱۷ واحد اقامتی اهواز با هدف ارتقای ایمنی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، تبار قریب امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ گفت: با هدف افزایش سطح کیفی ارائه خدمات، ارتقای ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث در تأسیسات گردشگری تیمی تخصصی متشکل از کارشناسان نظارت معاونت گردشگری این اداره‌کل، اتحادیه هتلداران استان و نمایندگان سازمان آتش‌نشانی شهرداری اهواز، از نیمه خردادماه تاکنون در حال بازدید از تأسیسات اقامتی شهر اهواز هستند.

معاون گردشگری خوزستان افزود: در اجرای این برنامه نظارتی تاکنون ۱۷ واحد اقامتی شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیرهای شهر اهواز مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به جزئیات این بازدیدها بیان کرد: در جریان این ارزیابی‌ها به‌منظور اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی وضعیت تأسیسات و تجهیزات مرتبط و همچنین ایمنی سازه‌ای اقامتگاه‌ها به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

قریب تأکید کرد: موارد نیازمند اصلاح در این بازدیدها به بهره‌برداران واحدهای اقامتی ابلاغ شده و روند برطرف‌کردن نواقص و اجرای الزامات ایمنی از سوی کارشناسان مربوط به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.

به گفته معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان: این بازدیدهای مشترک با هدف تقویت نظارت، ارتقای آمادگی تأسیسات گردشگری در برابر حوادث احتمالی و فراهم‌کردن محیطی ایمن و مطلوب برای گردشگران و مسافران، تداوم خواهد داشت.

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