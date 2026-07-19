۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱

نمایشگاه صنایع‌دستی و دستاوردهای توان‌خواهان در خانه کُرد سنندج برگزار شد

نمایشگاه صنایع‌دستی و دستاوردهای توان‌خواهان در خانه کُرد سنندج برگزار شد

نمایشگاه صنایع‌دستی، دستاوردها و توانمندی‌های توان‌خواهان استان کردستان در عمارت آصف (خانه کُرد) سنندج برپا شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نمایشگاه به‌مناسبت گرامی‌داشت هفته بهزیستی و با هدف معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و هنری افراد دارای معلولیت و همچنین حمایت از اشتغال، کارآفرینی و توانمندسازی این قشر دایر شده است.

در این نمایشگاه، آثار و تولیدات توان‌خواهان تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری و روستایی (CBR)، مراکز پیش‌حرفه‌ای و کارگاه‌های تولیدی حمایتی استان کردستان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا ۳۱ تیرماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در عمارت آصف (خانه کُرد) سنندج پذیرای علاقه‌مندان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042801996
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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