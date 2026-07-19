۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۴

علی دارابی در پیامی درگذشت اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس نامدار ایران را تسلیت گفت

علی دارابی در پیامی درگذشت اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس نامدار ایران را تسلیت گفت

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی کشور، در پی درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس پیشکسوت ایران، پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش میراث آریا؛ در متن این پیام آمده است:

با اندوهی عمیق، خبر درگذشت استاد ارجمند آقای اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس و پیشکسوت میراث فرهنگی ایران را دریافت کردم.
استاد یغمایی یکی از آن معدود چهره‌هایی بود که عمر خود را بی‌وقفه وقف کاوش، حفاظت و معرفی میراث کهن این سرزمین کرد. از محوطه‌های حصار دامغان و بردک‌سیاه برازجان گرفته تا قلایچی بوکان و شوش، رد پای تلاش‌های علمی و میدانی ایشان در تاریخ باستان‌شناسی ایران به روشنی ثبت شده است.
خدمات ایشان نه فقط در گزارش‌های فنی و مقالات علمی، بلکه در دفاع جانانه و بی‌سازش از میراث فرهنگی ایران، در حافظه تاریخی این کشور ماندگار خواهد ماند.
استاد یغمایی با قلم تأثیرگذار و روحیه‌ای شاعرانه و داستان‌گو، میراثی فراتر از خاک و سفال به یادگار گذاشت، میراثی که در کتاب‌هایی چون «وقتی بچه بودم» و فیلم «پرنیان» نیز بازتاب یافته است.
هجرت او -همان‌طور که خود نوشته بود- با دستانی خالی از مادیات، اما پر از افتخار و خدمت به ایران بود.
از سوی خود و همکارانم در معاونت میراث فرهنگی، این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی باستان‌شناسی و تمامی دوستداران میراث فرهنگی تسلیت عرض می‌کنم.
روح بلند استاد یغمایی با مفاخر علمی و فرهنگی ایران هم‌نشین باد و خداوند متعال به بازماندگان صبر و اجر فراوان عطا فرماید.

علی دارابی
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور
۲۸ تیرماه ۱۴۰۵

انتهای پیام/

کد خبر 1405042802035
محمد کلهر
دبیر محمد آوخ

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