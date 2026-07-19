به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما از شتاب‌گیری روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان خبر داد و اظهار کرد: پس از برگزاری همایش بین‌المللی «اینوا»، شاهد افزایش حضور سرمایه‌گذاران توانمند مالی در حوزه گردشگری استان بوده‌ایم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر ۵۴ پروژه شاخص با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت)در سطح استان در حال اجرا است که نویدبخش تحولی بزرگ در صنعت گردشگری منطقه خواهد بود.

او با اشاره به تمرکز ویژه بر ظرفیت‌های چالدران، از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه مهم در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: پروژه‌های «کارگاه کاشی هفت‌رنگ»، «موزه سنگ قره‌کلیسا» و «مجتمع آب‌گرم» از جمله طرح‌هایی هستند که افتتاح شده و همچنین عملیات اجرایی «مجتمع تفریحی و گردشگری آبشار شرشر» نیز با هدف توسعه امکانات رفاهی برای گردشگران آغاز شده است.

صفری در پایان تأکید کرد: ارزش تقریبی این ۴ پروژه در چالدران حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که با بهره‌برداری کامل از آن‌ها، علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی، گام موثری برای ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی منطقه برداشته خواهد شد.

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