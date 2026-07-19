به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا حیدری اظهار کرد: دوره تخصصی توانمندسازی و بازآموزی ویژه راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی برگزار می‌شود و هدف از اجرای این برنامه رارتقای سطح دانش فنی، به‌روزرسانی مهارت‌های تخصصی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی فعالان این حوزه است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه این دوره با همکاری سازمان مدیریت صنعتی استان برنامه‌ریزی شده است، افزود: این دوره آموزشی که به‌صورت رایگان برای شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود، در روز چهارشنبه، ۳۱ تیرماه، از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

او تأکید کرد: حضور در این دوره‌ها فرصتی مغتنم برای راهنمایان گردشگری است تا با آخرین متدها و استانداردهای صنعت گردشگری آشنا شده و تعاملات حرفه‌ای خود را در سطح استان گسترش دهند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از این آموزش‌ها می‌توانند به نشانی اینترنتی (https://digiform.ir/tavanmandi1405) مراجعه کنند، همچنین متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و هماهنگی‌های لازم با شماره‌های ۰۹۱۴۴۴۰۸۳۰۸ و ۰۹۰۰۱۴۰۶۴۳۵ تماس گرفته و یا به محل برگزاری دوره واقع در ارومیه، خیابان عمار، خیابان حج، خیابان مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی مراجعه کنند.

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