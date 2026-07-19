به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دفتر امور ایثارگران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف پاسداشت یاد و نام شهدای این وزارتخانه و ثبت و ترویج میراث معنوی ایثار، پروفایل اختصاصی شماری از شهدای وزارتخانه را در بستر دیجیتال منتشر کرد تا علاقه‌مندان، پژوهشگران و عموم مردم بتوانند با زندگی، سوابق و خدمات این خادمان فرهنگ و هویت ایران اسلامی آشنا شوند.

این اقدام در راستای صیانت از حافظه تاریخی، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین ارتباطی برای معرفی سرمایه‌های انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با اسکن کد QR پیش‌بینی‌شده یا از طریق نشانی‌های زیر، پروفایل اختصاصی شهدای وزارتخانه را مشاهده کنند:

- شهید غلامرضا یاسری



https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۴۷۱۵/

- شهید احمد آجرلو



https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۴۹۹۸/

- شهید احمدعلی کوشکی



https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۷۰۹/

- شهید عباس بخت‌افروز



https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۶۹۶/

- شهید جعفر حاصلی



https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۷۱۷/

- شهید حبیب‌الله علیپور



https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۷۰۵/

انتهای پیام/