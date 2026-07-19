به گزارش خبرنگار میراثآریا، دفتر امور ایثارگران وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با هدف پاسداشت یاد و نام شهدای این وزارتخانه و ثبت و ترویج میراث معنوی ایثار، پروفایل اختصاصی شماری از شهدای وزارتخانه را در بستر دیجیتال منتشر کرد تا علاقهمندان، پژوهشگران و عموم مردم بتوانند با زندگی، سوابق و خدمات این خادمان فرهنگ و هویت ایران اسلامی آشنا شوند.
این اقدام در راستای صیانت از حافظه تاریخی، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین ارتباطی برای معرفی سرمایههای انسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام شده است.
علاقهمندان میتوانند با اسکن کد QR پیشبینیشده یا از طریق نشانیهای زیر، پروفایل اختصاصی شهدای وزارتخانه را مشاهده کنند:
- شهید غلامرضا یاسری
https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۴۷۱۵/
- شهید احمد آجرلو
https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۴۹۹۸/
- شهید احمدعلی کوشکی
https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۷۰۹/
- شهید عباس بختافروز
https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۶۹۶/
- شهید جعفر حاصلی
https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۷۱۷/
- شهید حبیبالله علیپور
https://beheshtevarna.ir/amvat/ad-۵۷۰۵/
انتهای پیام/
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