به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی «گردشگری فرش و دست‌بافته‌ها» با عنوان «سفری در دل گره‌ها؛ روایتی از جنس نقش و نگار» به تدریس هاله خیرالدین برگزار شد.

این کارگاه در ۱۲ سرفصل تخصصی، موضوعاتی همچون آشنایی با تاریخچه فرش، داستان‌های تار و پود، خاطرات فرش‌ها، راز گره، نماد طرح‌های فرش، نقش‌ها و مفاهیم آن‌ها، سفر به سرزمین رنگ‌ها، قصه زیلو (دست‌بافته سلامت)، از پشم تا نقش، موسیقی فرش، از کارگاه تا ویترین و میراث فرش به‌عنوان بخشی از هویت ایران‌زمین را مورد بررسی قرار داد.

کارگاه یادشده روز یکشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار شد.

برگزاری این کارگاه، فرصتی برای شناخت عمیق‌تر هنر-صنعت فرش و دست‌بافته‌های ایرانی و نقش آن در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی میراث ارزشمند ایران به علاقه‌مندان و فعالان این حوزه خواهد بود.

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