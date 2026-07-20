میمند؛ روایت زنده هزاران سال همزیستی انسان و سنگ/ روستایی که یونسکو آن را میراث «زندگی» دانست

میراث‌آریا: در گستره کوهستانی شمال‌شرقی شهرستان شهربابک در استان کرمان، جایی که صخره‌های سخت، سیمای طبیعت را شکل داده‌اند، یکی از شگفت‌انگیزترین سکونتگاه‌های دست‌کند جهان همچنان زنده است؛ روستای تاریخی میمند، جایی که معماری، فرهنگ و زندگی روزمره در طول هزاران سال در دل سنگ استمرار یافته و هنوز صدای زندگی در خانه‌های صخره‌ای آن جریان دارد.

چشم‌انداز فرهنگی میمند در سی‌ونهمین اجلاس کمیته میراث‌جهانی یونسکو در سال ۲۰۱۵ در شهر بن آلمان، بر پایه معیار (v) کنوانسیون میراث‌جهانی، به‌عنوان نوزدهمین اثر ایران در فهرست میراث‌جهانی ثبت شد؛ زیرا نمونه‌ای استثنایی از تعامل پایدار انسان با محیط طبیعی و استمرار شیوه‌ای از زندگی سنتی را به نمایش می‌گذارد. این ثبت، ثبت دانشی بود که نسل‌های متوالی آن را در دل طبیعت حفظ کرده‌اند.

میمند با وسعتی حدود ۴۲۰ کیلومتر مربع، مجموعه‌ای از سکونتگاه‌ها، مراتع، باغ‌ها، مسیرهای کوچ و فضاهای طبیعی را در بر می‌گیرد. آنچه این اثر را از دیگر روستاهای صخره‌ای جهان متمایز می‌کند، استمرار سکونت انسان در خانه‌هایی است که مستقیما در دل سنگ تراشیده شده‌اند؛ سکونتی که ریشه‌های آن، بنا بر پژوهش‌های باستان‌شناسی، به چند هزار سال پیش بازمی‌گردد.

برخلاف بسیاری از سکونتگاه‌های تاریخی که امروز تنها بقایای خاموش تمدن‌های گذشته‌اند، میمند همچنان زنده است. مردم این روستا هنوز در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که محلی‌ها آنها را «کیچه» می‌نامند؛ فضاهایی که با کمترین مداخله در طبیعت و تنها با تراشیدن صخره‌ها ایجاد شده‌اند و نمونه‌ای کم‌نظیر از معماری پایدار در اقلیم خشک ایران به شمار می‌روند.

بر اساس مستندات موجود، در این روستا حدود ۴۰۶ واحد دست‌کند (کیچه) و بیش از ۲۵۰۰ فضای داخلی شامل اتاق، انبار و اصطبل وجود دارد. طراحی این فضاها کاملا تابع ویژگی‌های طبیعی سنگ بوده و همین موضوع، هویت منحصربه‌فرد معماری میمند را شکل داده است.

کارشناسان درباره زمان شکل‌گیری این سکونتگاه دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. برخی، پیشینه آن را به هزاره نخست پیش از میلاد و دوره مادها نسبت می‌دهند و برخی دیگر، شکل‌گیری تدریجی آن را حاصل تداوم زندگی در طول قرون می‌دانند. آنچه مسلم است، میمند یکی از کهن‌ترین نمونه‌های شناخته‌شده سکونتگاه‌های صخره‌ای جهان است که در آن، پیوند انسان و طبیعت بدون گسست تاریخی ادامه یافته است.

یونسکو نیز ارزش جهانی میمند را در تداوم شیوه سنتی زندگی، نظام کوچ فصلی، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، دانش بومی و سازگاری هوشمندانه انسان با محیط خشک و کوهستانی دانسته است. در حقیقت، آنچه ثبت جهانی شده، فرهنگی زنده است که همچنان در جریان است.

معماری میمند نمونه‌ای ممتاز از بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های طبیعت است. دیوارها، سقف‌ها و کف خانه‌ها بخشی از خود کوه هستند و همین ویژگی موجب شده دمای فضاهای داخلی در تابستان خنک و در زمستان گرم باقی بماند؛ راهکاری که هزاران سال پیش، بدون فناوری‌های امروز، پاسخی دقیق به شرایط اقلیمی منطقه بوده است.

در کنار معماری، نظام زندگی در میمند نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ساکنان این منطقه، طی قرن‌ها، الگویی از کوچ فصلی میان دشت، باغ و سکونتگاه صخره‌ای را حفظ کرده‌اند؛ الگویی که نشان‌دهنده سازگاری کامل انسان با چرخه‌های طبیعی و بهره‌برداری پایدار از منابع محیطی است.

ثبت جهانی میمند، در واقع تایید این حقیقت است که میراث‌جهانی گاهی یک روستای کوچک، به دلیل حفظ سبک زندگی، دانش بومی و رابطه متوازن انسان با طبیعت، ارزشی جهانی پیدا می‌کند.

امروز، در آستانه برگزاری چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان و هم‌زمان با بررسی پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته»، بازخوانی میمند یادآور این واقعیت است که ایران، علاوه بر میراث معماری و تاریخی، یکی از غنی‌ترین نمونه‌های چشم‌اندازهای فرهنگی زنده جهان را نیز در اختیار دارد؛ میراثی که گذشته را نه در موزه‌ها، بلکه در متن زندگی روزمره حفظ کرده و به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

این همان ویژگی است که میمند را از یک روستای تاریخی فراتر می‌برد و آن را به یکی از ماندگارترین روایت‌های همزیستی انسان، طبیعت و فرهنگ در حافظه مشترک بشریت تبدیل می‌کند.

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