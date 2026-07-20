به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جهانبخش امامی روز دوشنبه ۲۹ تیرماه جاری گفت: حضور در غار یخی چما همزمان با فصل گرم سال با خطرات احتمالی همراه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهرنگ افزود: در این شرایط و با توجه به افزایش شدید دمای هوا، کاهش نزولات آسمانی در سنوات گذشته و ضعیف شدن لایه‌ها و جداره غار یخی چما، احتمال ریزش توده‌های برفی، سقوط سنگ و قطعات یخ از ارتفاع، لغزندگی مسیرهای دسترسی و بروز حوادث ناگوار برای گردشگران وجود دارد.

امامی تصریح کرد: به‌همین منظور و با توجه به مخاطرات موجود، از تمامی مسافران و گردشگران تقاضا می‌شود از ورود به بخش‌های داخلی و پرخطر غار یخی چما در شهرستان کوهرنگ خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

او یادآور شد: حضور بدون تجهیزات ایمنی، راهنمای محلی و بی‌توجهی به شرایط محیطی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

امامی اضافه کرد: حفظ جان گردشگران در اولویت است و انتظار می‌رود تمامی بازدیدکنندگان با رعایت نکات ایمنی و همکاری لازم، از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

انتهای پیام/