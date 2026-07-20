به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه، اظهار کرد: با آغاز به کار رسمی سامانه ملی رصد اشتغال کشور در سال جاری، این اداره با هدف‌گذاری دقیق و بسیج تمامی ظرفیت‌های موجود، موفق شد در یک اقدام بی‌سابقه، صددرصد سهمیه اشتغال ابلاغی به این شهرستان را در نخستین هفته کاری سامانه وارد و ثبت نهایی کند.

سعید بروشان افزود: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی‌های منسجم و شناسایی دقیق ظرفیت‌های حوزه صنایع‌دستی و گردشگری در سطح شهرستان است.

او ادامه داد: ما معتقدیم که با فعال‌سازی پتانسیل‌های بومی می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار کمک شایانی کرد؛ از این رو تیم کارشناسی اداره از همان ابتدای سال با رصد دقیق فعالیت‌های صورت‌گرفته، فرآیند مستندسازی و ثبت اطلاعات را در دستور کار قرار داد.

بروشان تأکید کرد: ثبت کامل تعهدات در هفته نخست، نشان‌دهنده پویایی و اهتمام ویژه همکاران ما در اداره شهرستان صحنه است تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استفاده کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی صحنه در پایان تصریح کرد: این رکوردشکنی نه تنها نقطه پایانی بر تعهدات ما نیست، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر در جهت توسعه مهارت‌افزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در ماه‌های پیش‌رو فراهم کرده است تا بتوانیم سهم بیشتری از رشد اشتغال شهرستان را به خود اختصاص دهیم.

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