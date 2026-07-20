معصومه علیمحمدی در یادداشتی نوشت: استان ایلام به واسطه همجواری با کشور عراق و وجود مرز بینالمللی مهران، به عنوان مهمترین گذرگاه زمینی تردد زائران، جایگاهی ویژه در این رویداد عظیم دارد. اگرچه اربعین در نگاه نخست یک حرکت دینی و معنوی است، اما در کنار این بعد ارزشمند، ظرفیتهای فراوانی برای توسعه گردشگری، معرفی فرهنگ بومی و رونق اقتصادی استان نیز به همراه دارد.
ایلام سرزمینی با پیشینهای کهن، طبیعتی چشمنواز و فرهنگی غنی است. آثار تاریخی، محوطههای باستانی، جاذبههای طبیعی، صنایعدستی اصیل و آیینهای بومی، سرمایههایی هستند که میتوانند در کنار میزبانی از زائران، تصویری ماندگار از این استان در ذهن مسافران و گردشگران ایجاد کنند. حضور میلیونها زائر از استانهای مختلف کشور و کشورهای همسایه، فرصتی استثنایی برای معرفی این ظرفیتهاست؛ فرصتی که اگر با برنامهریزی دقیق همراه شود، آثار و برکات آن تا سالها برای استان ماندگار خواهد بود.
یکی از مهمترین دستاوردهای اربعین برای ایلام، معرفی ظرفیتهای گردشگری استان است. بسیاری از زائرانی که از مرز مهران عبور میکنند، تاکنون شناخت کافی از جاذبههای تاریخی و طبیعی ایلام نداشتهاند. معرفی این ظرفیتها از طریق تولید محتوای مناسب، استقرار مراکز اطلاعرسانی گردشگری، ارائه نقشهها و بروشورها و بهرهگیری از فضای رسانهای، میتواند انگیزه سفر دوباره به ایلام را در ایام دیگر سال ایجاد کند و زمینه رونق صنعت گردشگری را فراهم آورد.
در کنار گردشگری، صنایعدستی ایلام نیز از ظرفیت بالایی برای معرفی برخوردار است. هنرهایی همچون گلیم نقشبرجسته، جاجیم، نمدمالی، حصیربافی، معرق، محصولات چوبی و سنگهای قیمتی، بخشی از هویت فرهنگی این استان را تشکیل میدهند. عرضه این آثار در ایام اربعین، علاوه بر معرفی هنر اصیل ایلام، زمینه حمایت از هنرمندان، افزایش فروش تولیدات و تقویت اقتصاد خانوادههای فعال در این حوزه را فراهم میکند.
اقتصاد اربعین، امروز به یکی از محورهای مهم توسعه در استانهای مرزی تبدیل شده است. توسعه مراکز اقامتی، ایجاد خانهمسافرها، ارتقای خدمات گردشگری، رونق بازارهای محلی و افزایش حضور سرمایهگذاران در حوزه گردشگری، از جمله دستاوردهایی است که با نگاه بلندمدت به این رویداد بزرگ میتوان به آن دست یافت. اربعین تنها چند روز حضور زائران نیست، بلکه فرصتی برای معرفی توانمندیهای استان و ایجاد زمینه توسعه پایدار در بخش گردشگری است.
بیتردید تحقق این اهداف، نیازمند همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، فعالان گردشگری، هنرمندان، رسانهها و مردم است. هر اندازه خدمات باکیفیتتری به زائران ارائه شود، تصویر مثبتتری از استان ایلام در ذهن آنان شکل خواهد گرفت و این سرمایه اجتماعی میتواند به افزایش سفرهای گردشگری در آینده منجر شود.
امروز ایلام، بیش از هر زمان دیگری، آماده بهرهگیری از ظرفیتهای اربعین برای معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و گردشگری خود است. این استان میتواند با اتکا به مهماننوازی مردم، غنای فرهنگی، جاذبههای طبیعی و آثار تاریخی ارزشمند، اربعین را به سکویی برای توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی و معرفی چهره واقعی ایلام در سطح ملی و بینالمللی تبدیل کند. این رویداد عظیم، فرصتی است که باید آن را فراتر از یک گذرگاه عبور زائران دید؛ فرصتی برای نمایش فرهنگ، تمدن، هنر و ظرفیتهای بیبدیل سرزمین ایلام.
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