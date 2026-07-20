اربعین، فرصت اتصال زائران به چرخه اقتصادی همدان است/ طراحی کارت تخفیف گردشگری برای زائران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده دوشنبه ۲۹ تیر در نشست بررسی شیوه تهیه کارت تخفیف برای زائران حسینی در ایام اربعین، با اشاره به نقش و جایگاه ستادهای مردمی اربعین اظهار کرد: اربعین یک جریان مردمی عظیم است که سال‌هاست با مشارکت و همت مردم شکل گرفته و خدمات متنوعی در حوزه‌های اسکان، پذیرایی، بهداشت و پشتیبانی زائران توسط موکب‌ها و ستادهای مردمی ارائه می‌شود، از این‌ رو لازم است جایگاه دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه حوزه گردشگری در این رویداد به‌درستی تعریف شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان با بیان اینکه باید با نگاه واقع‌بینانه، نقش و سهم استان در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و بهره‌گیری از این فرصت را مشخص کنیم، گفت: باید از این فرصت برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های استان استفاده کنیم تا این آشنایی زمینه‌ساز سفرهای بعدی به همدان شود.

او یکی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه را طراحی کارت معرفی و تخفیف گردشگری عنوان کرد و افزود: این طرح نباید صرفا بر تخفیف متمرکز باشد، بلکه باید ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیرساختی، دسترسی‌های مناسب، کیفیت خدمات و توانمندی‌های استان را به شکلی جذاب معرفی کند، تخفیف تنها بخشی از این بسته است و اصل موضوع، معرفی توانمندی‌های همدان به مخاطبان است.

معصوم‌علیزاده با اشاره به ضعف تبلیغات گردشگری در محور غرب کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما، معرفی نشدن مناسب ظرفیت‌های گردشگری این منطقه است، در حالی که برخی مناطق کشور به‌واسطه جاذبه‌های زیارتی، طبیعی یا گردشگری به‌صورت طبیعی مقصد سفر محسوب می‌شوند، اربعین می‌تواند فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های غرب کشور و به‌ویژه استان همدان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان تأکید کرد: هر اقدامی که بتواند جمعیت میلیونی زائران را به چرخه اقتصادی استان متصل کند، حتی اگر این ارتباط در ماه‌ها یا سال‌های آینده به نتیجه برسد، اقدامی مؤثر و ارزشمند خواهد بود، بنابراین هدف این است که مخاطبان امروز اربعین، گردشگران فردای همدان باشند.

او بر طراحی مناسب کارت‌های معرفی و تخفیف تأکید کرد و گفت: این اقلام باید به گونه‌ای طراحی شوند که برای زائران جذابیت داشته باشند و بتوانند برای مدت طولانی به عنوان یک یادگار و ابزار معرفی استان مورد استفاده قرار گیرند، این ظرفیت می‌تواند از طریق مواکب و ستادهای مردمی اربعین در اختیار زائران قرار گیرد.

معصوم‌علیزاده در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت صنایع‌دستی استان در ایام اربعین تأکید کرد و گفت: برپایی چند نمایشگاه صنایع‌دستی با کیفیت در نقاط پرتردد استان از جمله اسدآباد و ورودی و خروجی‌های همدان با همکاری شهرداری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هنرهای سنتی و تولیدات هنرمندان استان داشته باشد.

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