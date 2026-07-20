به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید بروشان دوشنبه ۲۹تیرماه ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اظهار کرد: منطقه گردشگری دربند صحنه، یکی از قطب‌های اصلی جذب گردشگر در استان کرمانشاه است و ما تلاش کردیم با ایجاد این نمایشگاه‌های هفتگی، فضایی پویا برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان شهرمان فراهم آوریم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه، افزود: این نمایشگاه به صورت ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته دایر است و تا پایان تابستان سال جاری، میزبان علاقه‌مندان و گردشگران خواهد بود.

او با بیان اینکه این نمایشگاه‌ها فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان شهرستان در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است، تصریح کرد: تلاش داریم با استمرار این برنامه‌ها، علاوه بر ایجاد بازار فروش پایدار برای صنعتگران، تجربه لذت‌بخشی را نیز برای مسافران و گردشگرانی که منطقه زیبا و خوش‌آب‌وهوای دربند را برای گذراندن اوقات فراغت خود انتخاب می‌کنند، رقم بزنیم.

بروشان در پایان از عموم همشهریان و گردشگران دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، ضمن بازدید از آثار هنری بومی و باکیفیت، از هنرمندان این دیار حمایت کرده و سهمی در توسعه و رونق گردشگری منطقه داشته باشند.

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