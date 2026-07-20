۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲

در دیدار محمدابراهیم زارعی با وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی پاکستان بررسی شد

همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه مرمت و حفاظت میراث‌فرهنگی

همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه مرمت و حفاظت میراث‌فرهنگی

در دیدار رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی پاکستان بر همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه مرمت و حفاظت میراث فرهنگی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با مهدی طاهری وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی پاکستان، با اشاره به مشترکات فرهنگی و تمدنی میان ایران و پاکستان، شناسایی و همکاری در حفاظت از این میراث مورد تاکید قرار گرفت. 
در این نشست محمدابراهیم زارعی علاقمندی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در همکاری با موسسات مشابه در پاکستان جهت تبادل تجربیات و همکاری های پژوهشی و علمی را اعلام کرد.
گفتنی است، پاکستان دارای تمدن های کهن موهنجودارو و گاندهارا است که قدمت آنها به چندهزار سال باز می گردد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042902137
راضیه حسینی
دبیر محمد آوخ

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