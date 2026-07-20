به گزارش خبرنگار میراثآریا، در دیدار روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، با مهدی طاهری وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی پاکستان، با اشاره به مشترکات فرهنگی و تمدنی میان ایران و پاکستان، شناسایی و همکاری در حفاظت از این میراث مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست محمدابراهیم زارعی علاقمندی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در همکاری با موسسات مشابه در پاکستان جهت تبادل تجربیات و همکاری های پژوهشی و علمی را اعلام کرد.
گفتنی است، پاکستان دارای تمدن های کهن موهنجودارو و گاندهارا است که قدمت آنها به چندهزار سال باز می گردد.
انتهای پیام/
نظر شما