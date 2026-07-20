میراث‌آریا: شوش در شمال استان خوزستان و در دشت حاصلخیز خوزستان قرار گرفته و براساس یافته‌های باستان‌شناسی، پیشینه استقرار انسان در این منطقه به حدود هزاره پنجم پیش از میلاد و شکل‌گیری نخستین اجتماعات شهری به اواخر هزاره پنجم و چهارم پیش از میلاد بازمی‌گردد. این شهر در حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد به پایتخت تمدن بزرگ عیلام تبدیل شد و بیش از دو هزار سال یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت در خاور نزدیک باستان باقی ماند.

با تشکیل امپراتوری هخامنشی، داریوش بزرگ شوش را به عنوان پایتخت زمستانی و یکی از مراکز اصلی اداره امپراتوری برگزید. احداث کاخ باشکوه آپادانا، ایجاد مجموعه‌های حکومتی، توسعه راه‌های ارتباطی و اتصال شوش به «راه شاهی» که سارد در آسیای صغیر را به قلب ایران پیوند می‌داد، جایگاه این شهر را به یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی جهان آن روزگار ارتقا داد.

کاخ آپادانا که میان سال‌های ۵۲۱ تا ۵۱۵ پیش از میلاد به فرمان داریوش اول ساخته شد، از برجسته‌ترین نمونه‌های معماری هخامنشی به شمار می‌رود. این مجموعه با وسعتی بیش از ۱۰ هزار مترمربع، تالارهای ستون‌دار، ایوان‌های عظیم، حیاط‌های گسترده، آجرهای لعابدار و تزئینات هنرمندانه، شکوه هنر و مهندسی ایران باستان را به نمایش می‌گذارد. اگرچه بخش‌هایی از این کاخ در دوره اردشیر اول دچار آتش‌سوزی شد، اما بعدها بازسازی و دوباره به یکی از مهم‌ترین کاخ‌های شاهنشاهی تبدیل شد.

شوش در دوره‌های سلوکی، اشکانی و ساسانی نیز همچنان از مراکز مهم اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران باقی ماند و همراه با شوشتر و جندی‌شاپور، یکی از قطب‌های تولید و تجارت ابریشم در جهان آن روزگار محسوب می‌شد.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شوش، لایه‌های متوالی تمدنی آن است. کمتر محوطه‌ای در جهان وجود دارد که آثار تمدن‌های عیلامی، هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی و اسلامی را به صورت پیوسته در خود جای داده باشد. همین تداوم تاریخی، شوش را به آزمایشگاهی زنده برای مطالعه سیر تحول تمدن انسانی تبدیل کرده است.

محوطه جهانی شوش مجموعه‌ای گسترده از آثار شاخص را در بر می‌گیرد؛ از جمله کاخ آپادانا، کاخ شائور، دروازه شرقی، شهر شاهی، شهر صنعتگران، روستای هخامنشی، تپه آکروپل، بخش‌هایی از شهر تاریخی اسلامی و دیگر لایه‌های ارزشمند باستانی که هر یک بخشی از روایت چند هزار ساله این شهر را بازگو می‌کنند.

در کنار این مجموعه، موزه شوش نیز یکی از مهم‌ترین موزه‌های باستان‌شناسی کشور به شمار می‌رود و آثار ارزشمندی از تمدن عیلام، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و دوران اسلامی را در خود جای داده است؛ آثاری که حاصل بیش از یک قرن کاوش‌های علمی در شوش و محوطه‌های پیرامون آن، از جمله چغازنبیل، هستند.

این شهر محل تلاقی دو حوزه بزرگ تمدنی، یعنی فلات ایران و میان‌رودان، بوده و در شکل‌گیری تعاملات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هنری جهان باستان نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. بسیاری از پژوهشگران، شوش را یکی از مهم‌ترین مراکز انتقال دانش، فناوری، هنر و نظام‌های اداری میان تمدن‌های باستانی می‌دانند.

پرونده «محوطه تاریخی شوش» در سی‌ونهمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بن آلمان در سال ۲۰۱۵، پس از بررسی معیارهای برجسته ارزش جهانی، با رأی اعضای کمیته در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

امروز شوش سند زنده تداوم تمدن ایرانی، روایتگر آغاز شهرنشینی، شکل‌گیری حکومت‌های بزرگ و تعامل فرهنگ‌های شرق باستان است؛ میراثی که حفاظت از آن، پاسداری از بخشی از حافظه تاریخی بشریت به شمار می‌رود.

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