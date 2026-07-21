فراخوان گردآوری آثار ادبی درباره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب

به گزارش میراث آریا، شورای فرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با هدف گرامیداشت یاد و تکریم جایگاه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، در نظر دارد آثار مکتوب ادبی خلقشده در سوگ این واقعه را گردآوری، تدوین و در قالب یک کتاب منتشر کند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای شعر کلاسیک، شعر محاوره، شعر نو، داستان کوتاه، جستار و دلنوشته ادبی، حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ بهصورت متن یا فایل Word به نشانی رایانامه minabbook@gmail.com ارسال کنند.
شرکتکنندگان باید در فایل ارسالی، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و شهر محل سکونت را درج کنند.
شماره تلفن دبیرخانه این پویش فرهنگی برای کسب اطلاعات بیشتر ۸۸۸۶۶۱۴۲-۰۲۱ اعلام شده است.
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