به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست بررسی پیشنویس آییننامه توسعه گردشگری سلامت با حضور ابوتراب طالبی دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، دیاکو عباسی دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جمشید کرمانچی رئیس میز گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین نکونام رییس جامعه گردشگری سلامت ایران و نمایندگان سایر دستگاهها صبح سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن فجر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
در این جلسه، پیشنویس آییننامهای که به امضای معاون اول رئیسجمهور رسیده، با حضور نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط بررسی و درباره وظایف هر دستگاه تبادل نظر شد. بر اساس این پیشنویس، شورای راهبری توسعه گردشگری سلامت به ریاست وزیر بهداشت و دبیری معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی تشکیل میشود تا سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را بر عهده داشته باشد.
هدف از تدوین این آییننامه، ساماندهی زنجیره خدمات گردشگری سلامت، ارتقای برند ایران در این حوزه و تبدیل کشور به قطب تامین سلامت در منطقه عنوان شده است.
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