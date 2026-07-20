به گزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامههای میدانی خود برای بررسی روند توسعه زیرساختهای گردشگری، از شش طرح گردشگری در شهرستانهای گرگان و علیآبادکتول بازدید کردند.
در این بازدیدها، آخرین وضعیت اجرای پروژهها، روند پیشرفت فیزیکی، مسائل و موانع پیش روی سرمایهگذاران و راهکارهای تسریع در تکمیل طرحها مورد بررسی قرار گرفت و بر حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و رفع موانع اجرایی پروژهها تأکید شد.
در شهرستان گرگان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از طرح توسعه رستوران رحمان بازدید کردند. این پروژه در زمینی به مساحت ۴۶۰ مترمربع و با حجم سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
در ادامه، بازدید از طرحهای گردشگری شهرستان علیآبادکتول انجام شد که نخستین آن هتل در حال ساخت مرصاد مرشاد بود. این پروژه با زیربنای ۱۱ هزار مترمربع، ۶۶ اتاق، ۱۷۰ تخت و امکانات ورزشی و تفریحی، با سرمایهگذاری هزار میلیارد تومان در دست اجرا است.
بازدید از هتل در حال ساخت ستاره ذرین کبودوال از دیگر برنامههای این سفر بود. این پروژه با زیربنای ۹۸۰۰ مترمربع، ۱۲ اتاق، ۲۵ تخت و سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد ریال در حال احداث است.
کیانمهر و فعالی همچنین از پروژه گردشگری اقامتی سوختهسرایی در محور دهنه زرینگل بازدید کردند. فاز نخست این طرح با ۲۰ سوئیت و حجم سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد ریال در حال اجرا است.
واحد اقامتی پذیرایی آتلان و هتل پارمیس علیآبادکتول نیز از دیگر طرحهایی بودند که در این بازدید میدانی مورد بررسی قرار گرفتند و مسائل مرتبط با توسعه و تکمیل این تأسیسات گردشگری با حضور مسئولان و سرمایهگذاران بررسی شد.
در جریان این بازدیدها، بر تسریع در روند اجرای پروژهها، رفع موانع سرمایهگذاری، حمایت از بخش خصوصی و توسعه زیرساختهای گردشگری بهعنوان یکی از محورهای رونق اقتصادی و اشتغال در استان گلستان تأکید شد.
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