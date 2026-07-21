بهگزارش خبرنگار میراثآریا، زهرا تقدسنژاد پژوهشگر و دکتری تاریخ تحلیلی تطبیقی هنر اسلامی روز شنبه ۲۷ تیرماه در نشست مشترک گروه هنرهای ملی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، با معاونت صنایعدستی، با عنوان «ریشهها و رویشها؛ تجلی اقلیم، هویت و نقش در خلاقیت و طراحی هنرهای سنتی و صنایعدستی» با بیان اینکه طراحی در هنرهای سنتی امری تزئینی یا وارداتی نیست، گفت: طراحی در این حوزه نوعی طراحی زیستبوممحور است که در بستر تاریخ، فرهنگ و تجربه زیسته شکل گرفته است.
او با تأکید بر اینکه خلاقیت در هنر سنتی به معنای گسستن از سنت نیست، افزود: نوآوری اصیل زمانی رخ میدهد که هنرمند با شناخت عمیق نقش، اقلیم و هویت، بر پایه سنت به آفرینشهای تازه دست بزند.
تقدسنژاد سه مؤلفه اقلیم، هویت و نقش را ارکان اصلی طراحی در هنرهای سنتی دانست و تصریح کرد: اقلیم نخستین آموزگار هنرمند است و نقش نیز زبان تصویری هویت و جهانبینی فرهنگی به شمار میرود.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به برخی آسیبهای این حوزه، از بازآفرینی کورکورانه الگوهای اینرنتی، ضعف در طراحی، مشکلات مواد اولیه، غلبه تولید انبوه و گسست آموزش و نظریه به عنوان مهمترین چالشها یاد کرد.
در پایان این نشست بر ضرورت پیوند دوباره میان طراح، استادکار، پژوهشگر و بازار و نیز بازخوانی خلاقانه میراث گذشته برای پاسخگویی به نیازهای امروز تأکید شد.
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