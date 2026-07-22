به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی شکری، معاون اقتصادی و بازرگانی صندوق توسعه و احیا با اعلام این خبر، افزود: مزایده واگذاری تعداد 13 بنای واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی کشور به بخش خصوصی به منظور مرمت، احیا و بهره‌برداری روز 7 مرداد برگزار می‌شود و متقاضیان تا ساعت 19 روز 6 مرداد فرصت دارند، پیشنهاد خود را برای شرکت در این مزایده ارسال کنند.

شکری با بیان اینکه از سال 1404 به این سو، این پنجمین مزایده واگذاری حق بهره‌برداری بناهای تاریخی ـ فرهنگی است که توسط صندوق توسعه و احیا برگزار می‌شود، افزود: در سال 1405 به دلیل شرایط عمومی و تبعات جنگ تحمیلی، این نخستین مزایده واگذاری است و هزینه‌های مرمت و بازسازی بناهای فهرست مزایده، در مجموع حدود 5 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون اقتصادی و بازرگانی صندوق توسعه و احیا با اشاره به اینکه پراکندگی این بناها در 8 استان کشور است، تصریح کرد: بناهای شاخص و ارزشمندی در استان‌های اصفهان، خوزستان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، گلستان، مرکزی و یزد در فهرست مزایده قرار گرفته‌اند که هر کدام از آنها پس از مرمت و بهره‌برداری می‌توانند به ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اشتغال در این استان‌ها کمک‌های شایانی کنند.

شکری در ادامه تصریح کرد: صندوق توسعه و احیا بر اساس وظایف ذاتی خود در حوزه حفظ و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی از ابتدای تشکیل تا کنون توانسته است حدود 35 میلیون دلار جذب سرمایه از بخش خصوصی داشته باشد.

او افزود: از ابتدای سال 1404، صندوق توسعه و احیا توانسته است 84 بنای تاریخی و فرهنگی را در 28 استان کشور در قالب مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط معرفی کند که از این تعداد 38 بنا در 25 استان با طی شدن روند مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است.

معاون صندوق توسعه و احیا در ادامه با بیان اینکه سرمایه جذب شده از بخش خصوصی از طریق این واگذاری‌ها در سال 1404حدود 5/7 هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: استان‌های اصفهان، لرستان و خوزستان به ترتیب در صدر استان‌هایی هستند که صندوق توسعه و احیا در آنها بناهای تاریخی و فرهنگی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران معرفی کرده است.

شکری با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این اماکن، در کنار رونق اشتغال و گردشگری در استان‌ها، آورده و جذابیت اقتصادی نیز برای بهره‌برداران به همراه دارد، افزود: سرمایه‌گذارانی که متقاضی ورود به حفظ و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی هستند، اگرچه موضوعات و بهره‌وری اقتصادی را مد نظر دارند اما بیشتر افراد یا مجموعه‌هایی هستند که دل در گرو فرهنگ و تاریخ ایران داشته و در خلق ثروت فرهنگی برای نسل های آینده تلاش می کنند و با این اقدام خود بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را نیز به انجام می‌رسانند.

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