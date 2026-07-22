ثبت ملی دروازه کربلا به نام کرمانشاه / کرمانشاه در طول تاریخ سیر اصلی زوار عتبات عالیات بوده است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی چهارشنبه ۳۱ تیرماه در اظهاراتی پیرامون اهمیت استراتژیک این رویداد، تأکید کرد: استان کرمانشاه تنها یک گذرگاه ساده نیست، بلکه به دلیل قرارگیری در قلبترین نقطه از مسیر پیادهروی اربعین، نقش «دروازه ورود به کربلا» را ایفا میکند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به آمارهای سال گذشته گفت: بیش از ۶۰ درصد از کل زائران اربعین که از مسیرهای زمینی به سوی آستان مقدس وارد عراق میشوند، از استان کرمانشاه عبور میکنند.
او افزود: این رقم نشاندهنده مسئولیت سنگین و در عین حال افتخارآمیز این استان در میزبانی از تودههای عظیم زائر است.
اعظمی با تأکید بر نقش کلیدی مرز خسروی، افزود: مرز خسروی به عنوان نزدیکترین و حیاتیترین نقطه دسترسی به کربلا، شریان اصلی انتقال زائران است.
او ادامه داد: ثبت ملی رویداد "کرمانشاه؛ دروازه کربلا" با این هدف انجام میشود که این نقش محوری، از منظر میراث فرهنگی و گردشگری مذهبی در سطح ملی و بینالمللی به رسمیت شناخته شود و زیرساختهای لازم برای ارتقای سطح خدماترسانی و ماندگاری این تجربه معنوی فراهم شود.
او در ادامه تصریح کرد: این ثبت ملی، بستری برای توسعه پروژههای گردشگری مذهبی، تقویت صنایعدستی منطقه در میادین خدمترسانی به زائران و همچنین ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای گردشگری در مسیر عبور زائران خواهد بود.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی کرمانشاه در پایان تصریح کرد: ما با این اقدام، در پی آن هستیم که هویت گردشگری استان را با ظرفیتهای مذهبی گره بزنیم و نشان دهیم که کرمانشاه، نه تنها یک ایستگاه، بلکه یکی از ارکان اصلی و اصلیترین دروازههای معنوی در مسیر پیادهروی اربعین است که میراث ماندگار خدمت به زائران را در حافظه تاریخ ثبت خواهد کرد.
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