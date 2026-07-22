۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹

ثبت ملی دروازه کربلا به نام کرمانشاه / کرمانشاه در طول تاریخ سیر اصلی زوار عتبات عالیات بوده است

ثبت ملی دروازه کربلا به نام کرمانشاه / کرمانشاه در طول تاریخ سیر اصلی زوار عتبات عالیات بوده است

در اقدامی که نشان‌دهنده جایگاه منحصربه‌فرد و بی‌بدیل تاریخی استان کرمانشاه در مدیریت و تسهیل عبور زائران اربعین است، طرح ثبت ملی رویداد «کرمانشاه؛ دروازه کربلا» با هدف تثبیت این جایگاه در اذهان جهانی و حفظ اصالت این مسیر معنوی، در دستور کار قرار گرفته است. این رویداد با توجه به عبور بیش از ۶۰ درصد زائران از خاک این استان، فراتر از یک جابه‌جایی جغرافیایی، یک پیوند عمیق فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق محسوب می‌شود.

به‌ گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی چهارشنبه ۳۱ تیرماه در اظهاراتی پیرامون اهمیت استراتژیک این رویداد، تأکید کرد: استان کرمانشاه تنها یک گذرگاه ساده نیست، بلکه به دلیل قرارگیری در قلب‌ترین نقطه از مسیر پیاده‌روی اربعین، نقش «دروازه ورود به کربلا» را ایفا می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به آمارهای سال گذشته گفت: بیش از ۶۰ درصد از کل زائران اربعین که از مسیرهای زمینی به سوی آستان مقدس وارد عراق می‌شوند، از استان کرمانشاه عبور می‌کنند.
او افزود: این رقم نشان‌دهنده مسئولیت سنگین و در عین حال افتخارآمیز این استان در میزبانی از توده‌های عظیم زائر است.

اعظمی با تأکید بر نقش کلیدی مرز خسروی، افزود: مرز خسروی به عنوان نزدیک‌ترین و حیاتی‌ترین نقطه دسترسی به کربلا، شریان اصلی انتقال زائران است. 
او ادامه داد: ثبت ملی رویداد "کرمانشاه؛ دروازه کربلا" با این هدف انجام می‌شود که این نقش محوری، از منظر میراث فرهنگی و گردشگری مذهبی در سطح ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و زیرساخت‌های لازم برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ماندگاری این تجربه معنوی فراهم شود.

او در ادامه تصریح کرد: این ثبت ملی، بستری برای توسعه پروژه‌های گردشگری مذهبی، تقویت صنایع‌دستی منطقه در میادین خدمت‌رسانی به زائران و همچنین ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری در مسیر عبور زائران خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی کرمانشاه در پایان تصریح کرد: ما با این اقدام، در پی آن هستیم که هویت گردشگری استان را با ظرفیت‌های مذهبی گره بزنیم و نشان دهیم که کرمانشاه، نه تنها یک ایستگاه، بلکه یکی از ارکان اصلی و اصلی‌ترین دروازه‌های معنوی در مسیر پیاده‌روی اربعین است که میراث ماندگار خدمت به زائران را در حافظه تاریخ ثبت خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043102316
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha