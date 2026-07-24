به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب‌ممبینی امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل این استان اظهار داشت: استان خوزستان به دلیل برخورداری از انواع ظرفیت‌های گردشگری، به ویژه منابع متنوع، غنی و چشم‌نواز آبی و طبیعی، همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری برای برگزاری گشت‌ها و سفرهای داخلی در کشور بوده و است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با بیان این‌که با فرارسیدن فصل تابستان، تقاضا برای سفر به مقاصد خنک و جاذبه‌های آبی استان افزایش می‌یابد، افزود: در این روزها، شاهد رونق و برگزاری انواع گشت‌ها، به‌ویژه در مسیرها و مقاصدی هستیم که به این نوع جاذبه‌های طبیعی منتهی می‌شوند که از این رو، حفظ امنیت، آرامش و سلامت گردشگران در صدر اولویت‌های معاونت گردشگری قرار دارد.

او با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق گردشگران و تضمین کیفیت خدمات ارائه‌شده، خطاب به عموم هم‌میهنان و شهروندان خوزستانی تصریح کرد: به همه گردشگران، مسافران و هم‌استانی‌های عزیز تأکید جدی می‌شود که با هدف تجربه سفری ایمن، استاندارد و متناسب با شئونات و ارزش‌های جامعه، صرفاً از راه دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز رسمی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تهیه گشت اقدام کنند.

قریب‌ممبینی یادآور شد: همراهی راهنمایان گردشگری مجاز، آموزش‌دیده و دارای کارت معتبر در این سفرها الزامی است تا ضمن ثبت خاطره‌ای دلنشین و سفری بی‌دغدغه، از بروز هرگونه اتفاق ناگوار و پیامدهای ناخوشایند حقوقی و اجرایی ممانعت به عمل آید.

او به چارچوب‌های حمایتی و قانونی این اداره‌کل اشاره کرد و هشدار داد: بدیهی است که این اداره‌کل از مجاری قانونی پیش‌بینی‌شده، آمادگی کامل برای دریافت و رسیدگی به شکایات و گلایه‌های احتمالی گردشگران را دارد؛ اما این چتر حمایتی صرفاً شامل گشت‌ها و سفرهای قانونی ثبت‌شده در دفاتر مجاز می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان اضافه کرد: به‌تبع، مسئولیت کامل عواقب و خطرات حضور در سفرها و گشت‌های غیرقانونی که در بسترهای نامعتبر یا فضای مجازی بدون دریافت مجوز فعالیت می‌کنند، به صورت مستقیم بر عهده برگزارکنندگان غیرمجاز و مسافران خواهد بود.

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