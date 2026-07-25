به گزارش خبرنگار میراثآریا این پژوهش با عنوان «ایجاد جامعه جهانی گردشگری نجومی از طریق نجوم برای توسعه» توسط دفتر نجوم برای توسعه اتحادیه بینالمللی نجوم (IAU-OAD) منتشر شده و حاصل نخستین نشست جهانی «تبادل جامعه گردشگری نجومی» است؛ نشستی که بیش از ۱۵۰ نفر از پژوهشگران، فعالان گردشگری، متخصصان میراث فرهنگی، آموزگاران و توسعهگران محلی از کشورهای آفریقا، آسیا، اروپا، خاورمیانه و آمریکای لاتین در آن حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، گردشگری نجومی در نقطه تلاقی چهار حوزه مهم یعنی نجوم، گردشگری، میراث فرهنگی و توسعه پایدار قرار دارد، اما هنوز تعریف واحد و پذیرفتهشدهای برای آن وجود ندارد. پژوهشگران تأکید میکنند این حوزه نباید صرفاً به عنوان سفر برای تماشای آسمان شب تلقی شود، بلکه مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، علمی، آموزشی و زیستمحیطی را در بر میگیرد که میتواند به توسعه مناطق مختلف کمک کند.
پنج محور اصلی توسعه گردشگری نجومی
تحلیل دیدگاههای شرکتکنندگان نشان میدهد آینده گردشگری نجومی بر پنج محور اصلی استوار است:
- استفاده از گردشگری نجومی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی؛- پیوند دادن آسمان شب با میراث فرهنگی، دانش بومی و روایتهای تاریخی؛- حفاظت از آسمان تاریک و مقابله با آلودگی نوری به عنوان بخشی از حفاظت محیطزیست؛- فراهم کردن دسترسی برابر و طراحی برنامههای فراگیر برای همه اقشار جامعه؛- تدوین چارچوبهای علمی، پژوهشی و سیاستگذاری برای توسعه این حوزه.
حفاظت از آسمان تاریک؛ شرط اصلی موفقیت
یکی از مهمترین نتایج این پژوهش، تأکید بر حفاظت از «آسمان تاریک» است. به گفته پژوهشگران، افزایش آلودگی نوری در بسیاری از نقاط جهان، امکان مشاهده طبیعی آسمان شب را از بین برده و توسعه گردشگری نجومی بدون حفاظت از این سرمایه طبیعی امکانپذیر نخواهد بود. از این رو، ایجاد مناطق حفاظتشده آسمان تاریک، کاهش نورهای مصنوعی و آموزش جوامع محلی از مهمترین اقدامات پیشنهادی است.
فرصت تازه برای توسعه مناطق روستایی
این مطالعه نشان میدهد گردشگری نجومی میتواند فرصتهای اقتصادی تازهای برای مناطق روستایی و کمبرخوردار ایجاد کند. برگزاری تورهای رصد آسمان، برنامههای آموزشی، روایتهای فرهنگی مرتبط با ستارگان، اقامتگاههای بومگردی و رویدادهای شبانه از جمله ظرفیتهایی هستند که علاوه بر ایجاد اشتغال، به حفظ فرهنگ محلی و افزایش درآمد جوامع میزبان کمک میکنند.
از گردشگری تخصصی تا یک جنبش جهانی
نویسنده این پژوهش معتقد است گردشگری نجومی دیگر تنها یک گونه خاص از گردشگری نیست، بلکه به یک «جامعه جهانی عمل» تبدیل شده است؛ شبکهای از پژوهشگران، فعالان گردشگری، مدیران میراث فرهنگی، دانشمندان و جوامع محلی که با هدف حفاظت از آسمان شب، توسعه پایدار و ارتقای سواد علمی با یکدیگر همکاری میکنند. بر همین اساس، پژوهش بر ضرورت تدوین سیاستهای مشترک، گسترش تحقیقات میانرشتهای و ایجاد نظامهای استاندارد برای ارزیابی آثار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این نوع گردشگری تأکید میکند.
انتهای پیام/
نظر شما