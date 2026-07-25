به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیداحمد برآبادی روز پنجشنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به ابلاغ تسهیلات قرضالحسنه ۴ درصد برای حوزههای گردشگری، بومگردی، سفرهخانهها و مجتمعهای گردشگری، این اقدام را رویدادی بیسابقه در تاریخ وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تصریح کرد: این تسهیلات زمینه مناسبی را برای تحرکبخشی به اقتصاد گردشگری شهرستان فراهم کرده و انتظار میرود فعالان این عرصه از فرصت ایجاد شده بهرهبرداری حداکثری کنند.
او در ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، با اشاره به استقبال مطلوب سرمایهگذاران، ظرفیتهای شهرستان عشقآباد را قابلتوجه دانست و بر ضرورت تقویت زیرساختهای موجود تأکید کرد.
برآبادی افزود: با وجود اقدامات انجام شده، نیاز است در کمیته برنامهریزی شهرستان، اعتبارات ویژهای برای جبران عقبماندگیهای زیرساختی و صیانت از بناهای تاریخی تخصیص یابد.
علیاکبرزاده، فرماندار عشقآباد نیز در این دیدار با تأکید بر نقش محوری میراثفرهنگی در دستیابی به توسعه پایدار، خواستار افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای تاریخی منطقه شد.
فرماندار عشقآباد افزود: میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در اولویتهای کمیته برنامهریزی پیشرو قرار خواهد گرفت و تمامی دستگاههای اجرایی موظف به همکاری برای رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران هستند.
او در پایان ضمن استقبال از برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی، خواستار بهرهگیری از ظرفیت منابع ملی برای تقویت زیرساختها و پیشبرد اهداف توسعهای در سطح شهرستان شد.
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