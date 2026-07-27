«الموت؛ تجلی دو دهه تدبیر پژوهشی بر بام میراث جهانی»

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در متن پیام محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری به مناسبت ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات دفاعی آن» آمده است: ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات دفاعی آن» در فهرست میراث جهانی یونسکو، فراتر از یک موفقیت در پروندههای بینالمللی، گواهی است بر برآمدن شکوه تمدن ایران از دل پیوند میان دانش، تاریخ و طبیعت. این دستاورد، نه یک اتفاق گذرا، بلکه ثمره و برآیند بیش از دو دهه مدیریت علمی، پژوهش مستمر و حفاظت نظاممند است که با تکیه بر شالودههای علمی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری محقق گشته است.
آنچه الموت را در تراز جهانی قرار میدهد، تنها عظمت سنگهای بنا شده در فراز کوه نیست؛ بلکه همنشینی شگفتانگیز تاریخ کهن، دانش ژرف انسان و شکوه طبیعت بکر است. الموت تجلی آن لحظهای است که هوشمندی بشر با چالشهای سخت جغرافیایی پیوند میخورد و از دل آن، منظومهای باشکوه پدید میآید. این اثر، نقطه تلاقی نبوغ مهندسی در مدیریت منابع و استراتژیهای دفاعی با جغرافیای سرکش البرز است؛ پیوندی که خود، یکی از شاخصههای اصلی ارزش جهانی این اثر است.
ارزش جهانی الموت در سه رکن بنیادین نهفته است: نخست، جایگاه استراتژیک آن در شبکه دژهای تاریخی که نشاندهنده یک دیدگاه نظاممند در مدیریت فضا و امنیت در دوران باستان است. دوم، دانش مهندسی خیرهکنندهای که در سیستمهای آبرسانی، استحکامات دفاعی و سازههای معماری آن جاری است و نشان میدهد چگونه انسان توانسته بر محدودیتهای طبیعت چیره شود. و سوم، تداوم فرهنگی و پیوستگی تاریخی که الموت را به سندی زنده از گذار تمدنها بدل کرده است.
در این مسیر طولانی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فراتر از یک نهاد پژوهشی، در نقش پیشران دانش ظاهر شد. آنچه این ارزشهای پنهان را برای جهانیان آشکار کرد، حاصل تلاشهای علمی مداوم و انجام ۱۶ فصل کاوش باستانشناسی تخصصی است که با مجوز رسمی پژوهشگاه و تحت نظارت دقیق تیمهای کارشناسی این مجموعه به سرانجام رسید. این کاوشها، لایههای پنهان دانش مهندسی و شبکههای دفاعی را از غبار زمان استخراج و با اسناد متقن علمی، زبانی جهانی رمز گشایی کرده است.
این تجربه، بار دیگر اثبات کرد که «پژوهش»، تنها ابزاری برای شناخت نیست، بلکه تنها راه ثبت و صیانت میراثفرهنگی است. بدون دادههای باستانشناسی و بدون تحلیلهای مهندسی، الموت تنها یک بنای سنگی میبود؛ اما دانش، الموت به یک پدیده تمدنی تبدیل شد که جهان را به ستایش وامیدارد.
این موفقیت بزرگ را در مرحله نخست به مقام عالی وزارت، معاونت میراثفرهنگی، مدیر پایگاه پژوهشی قلعه الموت و تمامی همکاران پژوهشی، باستانشناسان پرتلاش، کارشناسان حفاظت و مرمت، تمامی کادی علمی و اجرایی که با تکیه بر دانش، به این میراث هویت بخشیدند، تبریک میگویم. این دستاورد، انگیزهای است تا با رویکردی دانشمحور، به شناسایی و ثبت دیگر گنجینههای پنهان این سرزمین کهن ادامه دهیم.
با امید به شکوفایی هرچه بیشتر دانش میراثشناختی در ایران.
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