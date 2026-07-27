به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز دوشنبه پنجم مردادماه جاری گفت: مراسم ترحیم مرحوم علیرضا نصیری اردلی که هفته گذشته بر اثر سانحه تصادف جان به جان‌آفرین تسلیم کرد، با حضور خانوده او و همکاران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: مرحوم علیرضا نصیری رئیس فقید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردل چهارشنبه هفته گذشته بر اثر سانحه تصادف جان باخت و روز پنجشنبه هفته قبل در آرامستان زادگاهش شهر اردل خاکسپاری شد.

صادقی تصریح کرد: مرحوم نصیری همکار مردمی، پرتلاش و متعهد میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری سال‌ها به‌عنوان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردل به همگان خدمت کرد.

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