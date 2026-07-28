به گزارش خبرنگار میراث آریا، معاونت گردشگری، انوشیروان محسنی‌بندپی با صدور حکمی، محمدرضا مهراندیش را به عنوان معاون دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری منصوب کرد.

در این حکم، با اشاره به تعهد، شایستگی و تجارب مدیریتی وی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور برای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری، تدوین، بازنگری و ارزیابی محتوای دوره‌های آموزشی، ارتقای اثربخشی آموزش‌های تخصصی، مدیریت پژوهش‌های کاربردی و رصد تحولات و روندهای نوین گردشگری ایران و جهان تأکید شده است.

محمدرضا مهراندیش،مدرس دانشگاه،پژوهشگرو از مدیران باسابقه حوزه فرهنگ، میراث‌فرهنگی و گردشگری به شمار می‌رود و پیش از این مسئولیت‌های متعددی را در سطوح مختلف مدیریتی بر عهده داشته است. از جمله سوابق وی می‌توان به معاون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر، مدیرکل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، مدیرمسئول خبرگزاری میراث‌آریا (CHTN)، رئیس کل موزه ملی ایران، معاون اداره‌کل موزه‌ها و مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد.

این انتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که تقویت آموزش‌های تخصصی، توسعه پژوهش‌های کاربردی و برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش، از مهم‌ترین اولویت‌های معاونت گردشگری برای ارتقای کیفیت خدمات، توانمندسازی سرمایه انسانی و تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/